নেশ্য়নেল ডেস্ক,২৪ডিচেম্বৰ: কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা অব্যাহত আছে (Congress Bharat Jodo Yatra)। শনিবাৰে এই যাত্ৰাই বদৰপুৰ সীমান্তৰৰ পৰা দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰে (Bharat Jodo Yatra in Delhi)। বদৰপুৰ সীমান্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই যাত্ৰাই মথুৰা ৰোডৰ মাজেৰে ফ্ৰেণ্ডছ ক'লনি, আশ্ৰম, নিজামুদ্দিন, ইণ্ডিয়া গেট আৰু লালকিল্লাত উপস্থিত হ'ব (Bharat Jodo Yatra at India Gate)। এই সময়ত দিল্লীৰ সাতটা সংসদীয় সমষ্টিত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলে জিৰণি ল'ব ।

ইপিনে,কংগ্ৰেছ দলে দিল্লীত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে বিশাল আয়োজন কৰিছে (Delhi latest news)। এদিনৰ বাবে দিল্লীৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাৰ পিছত এই যাত্ৰা ন দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব । এই যাত্ৰাটো অহা ৩ জানুৱাৰীত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ।

দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ লগতে সকলো শ্ৰেণী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু কৰ্মীয়ে এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এই যাত্ৰাত ৫০ হাজাৰৰো অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যাত্ৰাটোৱে নিশা ১০:৩০ বজাত আশ্ৰম চ'কৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ব আৰু সন্ধিয়া ৪:৩০ বজাত লালকিল্লাত সমাপ্ত হ'ব (Red Fort)। এই ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্যাপক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হ'ব যানজঁট সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে বদৰপুৰ উৰণীয়া সেতু, প্ৰহ্লাদপুৰ ৰেড লাইট, এপ'লো উৰণীয়া সেতু, চিআৰআৰআই ৰেড লাইট, মোডী মিলউৰণীয়া সেতু, আশ্ৰম চক, নিজামুদ্দিন উৰণীয়া সেতু,প্ৰগতি ময়দান টানেল, সুব্ৰমনিয়াম ভাৰত মাৰ্গ, মথুৰা ৰোড আৰু শ্বেৰশ্বাহ ৰোডৰ মাজৰ টি পইণ্ট,কিউ পইণ্ট, যশৱন্ত সিং মাৰ্গ, মাণ্ডি হাউছ, মাণ্ডি হাউছ, মাৰ্গ,মণ্টো ৰোড, ৰেডচক চ'ক ৰঙাঘাটত এই যাত্ৰাৰ ফলত যাতায়তত প্ৰভাৱ পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

দিল্লী আৰক্ষীয়ে জাৰী কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি শান্তি ভান চ'ক,শান্তি ভান চ'ক, নুক্কাদ ফৈজ বজাৰ, চাট্টা ৰে'ল চ'ক, মিঠাপুৰ চক, লাল কুঁৱা ৰেড লাইট, মেহৰৌলি বদৰপুৰ ৰোড,ক্ৰাউন প্লাজা ৰেড লাইট, ওখলা ম'ৰ, নিউ ফ্ৰেণ্ডছ ক'লনী, মুলচান্দ, এইমছ দিয়াল সিং কলেজ, চফদৰজং মাদ্ৰাছা, মথুৰা ৰোড ফিৰোজশ্বাহ ৰোড, ডিডিইউ মাৰ্গ, ইন্দ্ৰজিৎ গুপ্তা মাৰ্গ,তুৰ্কমান গেট,ঘাটা ৰোড, ফতেখান চৌখী চৌখ, হাটখান, কাথাখান চৌখী আদি পথতো যাতায়াতত প্ৰভাৱ পৰিব । আৰক্ষীয়ে হনুমান মন্দিৰ অঞ্চল ব্যৱহাৰ কৰা মটৰ চালকসকলক বিকল্প পথ বাছনি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

উল্লেখ্য় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে অহা ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰীৰ তৃতীয় সপ্তাহত জম্মু-কাশ্মীৰত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব (Rahul Gandhi will spend eight days in JK)। তেওঁ জম্মু আৰু কাশ্মীৰত আঠ দিন অতিবাহিত কৰিব । এতিয়ালৈকে তাৰিখ আৰু পথ চূড়ান্ত কৰা হোৱা নাই যদিও এই যাত্ৰা নিশ্চিত কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:ICICI former CMD arrested: ICICI বেংকৰ প্ৰাক্তন পৰিচালন সঞ্চালক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ