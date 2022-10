নেশ্যনেল ডেস্ক,১ অক্টোবৰ : দূৰসংযোগৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আগবাঢ়িল ভাৰত । আজিৰে পৰা দেশত আৰম্ভ হ'ল 5G সেৱা (5G service starts in India)। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে দিল্লীত আনুষ্ঠানিকভাৱে 5G সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰে (PM Modi launches 5G service)। শনিবাৰে দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দানত আয়োজিত ষষ্ঠ ভাৰত মোবাইল কংগ্ৰেছ (6th India Mobile Congress) উদ্বোধন কৰাৰ লগতে 5G সেৱা শুভাৰম্ভ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উদ্বোধনৰ লগতে ষষ্ঠ ভাৰত মোবাইল কংগ্ৰেছ প্ৰদৰ্শনী পৰিদৰ্শনো কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । 5G টেলিকম সেৱাই চিমলেছ কভাৰেজ (seamless coverage), উচ্চ ডাটা ৰেট, নিম্ন লেটেন্সি আৰু অত্যন্ত নিৰ্ভৰযোগ্য যোগাযোগ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিব । দেশৰ তিনিটা মুখ্য টেলিকম অপাৰেটৰে ভাৰতত 5G প্ৰযুক্তিৰ সম্ভাৱনা দেখুৱাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰে ।

প্ৰদৰ্শনীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা বিভিন্ন ব্যৱহাৰৰ বিষয়বস্তুৰ ভিতৰত আছে সঠিক ড্ৰোণৰ দ্বাৰা কৃষি (drone-based farming); উচ্চ-সুৰক্ষা ৰাউটাৰ আৰু এআই আধাৰিত চাইবাৰ ভাবুকি চিনাক্তকৰণ প্লেটফৰ্ম (AI based Cyber Threat Detection platforms); স্বয়ংক্ৰিয় বাহন (Automated Guided Vehicles); অম্বুপড - স্মাৰ্ট এম্বুলেন্স (Smart Ambulance); শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশত অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি/ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি/মিক্স ৰিয়েলিটি ; নৰ্দমা নিৰীক্ষণ প্ৰণালী (Sewage Monitoring System); স্মাৰ্ট-কৃষি কাৰ্যসূচী (Smart Agri Programme); স্বাস্থ্য ৰোগ নিৰ্ণয় আদি । 5G প্ৰযুক্তিয়ে সাধাৰণ লোকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।

লগতে, ই শক্তি দক্ষতা (energy efficiency), স্পেকট্ৰাম দক্ষতা আৰু নেটৱৰ্ক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব । 5G প্ৰযুক্তিয়ে কোটি কোটি ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ ডিভাইচ সংযোগ কৰাত সহায় কৰিব (5G will help connecting billions of Internet), তীব্ৰ গতিৰ সৈতে উচ্চ মানদণ্ডৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ সুবিধা আৰু টেলিচাৰ্জাৰী আৰু স্বায়ংক্ৰিয় বাহনৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা প্ৰদান কৰিব । 5Gয়ে দুৰ্যোগৰ প্ৰকৃত সময় নিৰীক্ষণ কৰিব, সঠিক কৃষি আৰু গভীৰ খনি, গভীৰ খনিত কাৰ্যকলাপ আদিৰ দৰে বিপদজনক ঔদ্যোগিক কাৰ্যকলাপত মানৱৰ ভূমিকা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :Cong prez polls : আজি নাগপুৰৰ পৰা প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব শশী থাৰুৰে