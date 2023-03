নিউজ ডেস্ক, ১৫ মাৰ্চ : দিল্লীৰ বিশেষ আদালতে বুধবাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ, তেওঁৰ পত্নী ৰাবৰি দেৱী আৰু তেওঁলোকৰ কন্যা মিছা ভাৰতী আৰু 'চাকৰিৰ বাবে ভূমি' কেলেংকাৰী গোচৰৰ (Land For Job Scam Case) আন আন অভিযুক্তসকলক জামিন প্ৰদান কৰে (Delhi special court granted bail to Lalu) । বিশেষ আদালতে উল্লেখ কৰে যে গোচৰটোৰ তদন্ত কৰি থকা কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান ব্যুৰোৱে (Central Bureau of Investigation, CBI) ইতিমধ্যে কোনো গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱাকৈয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে ।

আনহাতে, আদালতে প্ৰতিজন অভিযুক্তক ৫০,০০০ টকাৰ ব্যক্তিগত জামিন বণ্ড আৰু একে পৰিমাণৰ আমানত দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ শেহতীয়াকৈ বৃক্ক সংৰোপণ কৰা হৈছে । সেয়ে হুইল চেয়াৰ এখনত বহিয়ে ৭৪ বছৰীয়া আৰজেডিৰ প্ৰধানজনে বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত আদালত চৌহদত উপস্থিত হয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাউজ এভিনিউ আদালতে যাদৱসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলক মাতি পঠিয়াইছিল । আদালতে তেওঁলোকে কৰা জামিন আবেদনৰ সন্দৰ্ভত ১৫ মাৰ্চত তেওঁলোকক আদালতৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । তাৰবাবেই যাদৱ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত চিবিআই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ হয় ।

তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে গোচৰটোত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰাৰ পিছত আদালতে তেওঁলোকৰ জামিন আবেদন স্বীকাৰ কৰে (charge sheet in Land For Job Scam Case) । উল্লেখ্য, চিবিআয়ে ২০০৪ চনৰ পৰা ২০০৯ চনৰ ভিতৰত ৰে'ল বিভাগত কৰা নিযুক্তিত অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সেই সময়ত লালু প্ৰসাদ যাদৱ কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল মন্ত্ৰী আছিল ।

চাকৰিৰ বাবে ভূমি কেলেংকাৰী কি ?

কেন্দ্ৰীয় তদন্ত সংস্থাটোৱে অভিযোগ কৰিছিল যে ৰে'লৱেত গ্ৰুপ ডি বিষয়াসকলৰ বিকল্প পদত চাকৰিৰ বিনিময়ত যাদৱ পৰিয়ালে মাটিবোৰ একেবাৰে পানীৰ দৰত অধিগ্ৰহণ কৰিছিল । চিবিআয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে উক্ত খালী পদ পূৰণৰ বাবে ৰে'লৱেৰ দ্বাৰা কোনো জাননী জাৰি কৰা হোৱা নাছিল ।

চিবিআয়ে ইয়াৰ অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰিছে যে এই নিযুক্তিবোৰে ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ দ্বাৰা নিযুক্তিৰ বাবে নেতৃত্ব দিয়া নিয়ম উলংঘন কৰিছে । অভিযোগনামাখনত কোৱা হৈছে যে এই প্ৰাৰ্থীসকলে যাদৱ পৰিয়ালক অতি কম মূল্যতে মাটি বিক্ৰী কৰিছিল, যিটো বৰ্তমানৰ বজাৰৰ হাৰৰ এক পঞ্চমাংশলৈ নামিছিল ।

