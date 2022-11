নিউজ ডেস্ক, 11 নৱেম্বৰ: ভাৰতীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে কে-৯ দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে দেশীয় প্ৰজাতিৰ কুকুৰ(Indigenous dog breeds to be taken in paramilitary ) ৷ সশস্ত্ৰ সীমা বল (এছএছবি) আৰু ভাৰত তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীয়ে (আইটিবিপি) ইতিমধ্যে ঘৰুৱা 'মুধোল হাউণ্ড' প্ৰজাতিৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন কৰিছে( Trial of Indian dog breeds) ৷ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ইতিমধ্যে আন কেইটামান ভাৰতীয় প্ৰজাতিৰ কুকুৰৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে(Indian dog breeds in CRPF SSB K9 squad) ৷ বিএছএফে 'ৰামপুৰ হাউণ্ড' (উত্তৰ ভাৰতৰ স্থানীয়) আৰু চিআৰপিএফে 'কোম্বাই' (তামিলনাডুৰ স্থানীয়) কুকুৰৰ প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়

গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বিএছএফ, আইটিবিপি আৰু এছএছবিক একেলগে হিমালয় মাউণ্টেইন ডগ (যেনে হিমালয় চেফৰ্ড, গাড্ডি, বাখৰৱাল, তিব্বতীয় মাষ্টিফ)ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে । ভাৰতীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে এতিয়ালৈকে জাৰ্মান শ্বেফৰ্ড, লেব্ৰেডৰ আৰু বেলজিয়াম মালিনোইছৰ দৰে বিদেশী কুকুৰৰ প্ৰজাতি ব্যৱহাৰ কৰি আছে ৷ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, মন্ত্ৰালয়ে বৰ্তমানলৈ বছৰত প্ৰায় 300 টা কুকুৰৰ পোৱালী অধিগ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰায় 4,000 কুকুৰৰ সৈতে, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (CAPF) হৈছে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ কুকুৰ ব্যৱহাৰকাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী (Home Ministry Indian breeds being trained for CAPF) ।

এই কুকুৰবোৰক গাৰ্ড ডিউটি, টহলদাৰী, আইইডিসহ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বিচাৰি উলিওৱা, খনি চিনাক্তকৰণ আৰু ড্ৰাগছৰ দৰে নিষিদ্ধ সামগ্ৰী ধৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । কুকুৰবোৰকো আক্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেও প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত সকলো কুকুৰ 'পুলিচ কে9 চেল'ৰ সদস্য যিটো 2019 চনত আৰক্ষী আধুনিকীকৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷

