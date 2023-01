যদি আপুনি এজন আইফোন ব্যৱহাৰকাৰী আৰু লগতে এজন চেলফি প্ৰেমী, তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে বিশেষ হ’ব পাৰে । আপুনি নিশ্চয় জানে যে আইফোনক ফটো ক্লিক কৰাৰ বাবে সৰ্বোত্তম বুলি গণ্য কৰা হয়, যদিও সেয়া চেলফি, কিন্তু হাতত আইফোন থকাৰ পিছতো আপুনি এতিয়াও বুজি নাপায় যে কেনেকৈ এটা সাধাৰণ চেলফি মহান কৰিব পাৰি(how to take professional pictures with iphone) ।

এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ এই সমস্যাটো দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো । তলত কিছুমান টিপছ আগবঢ়োৱা হ'ল, যাৰ সহায়ত আপুনিও এজন পেছাদাৰী কেমেৰা আৰ্টিষ্টৰ দৰে চেলফি ক্লিক কৰিব পাৰিব ৷

এখন ভাল চেলফি ক্লিক কৰিবলৈ ছবিখন ক্লিক কৰা মুডটোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ(How to Take Good Pictures of Yourself) । যেতিয়াই আপুনি চেলফি ক্লিক কৰে, ছবিখনৰ মুডটো প’ৰ্ট্ৰেইট হিচাপে ৰাখক। আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এই মুডত বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ । এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ সহায়ত বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বিভিন্ন আৰু উপযুক্ত পোহৰৰ প্ৰভাৱ উপলব্ধ(best selfie settings iphone)।

এক্সপ’জাৰ এডজাষ্ট কৰাটোও প্ৰয়োজনীয়

ছবি এখনত ক্লিক কৰিবলৈ হ’লে পোহৰটো ভালদৰে আৰু সমানে গোটেই ছবিখনৰ ওপৰত পৰাটো প্ৰয়োজনীয়(iPhone Exposure adjustment is also necessary) । ইয়াৰ বাবে ছবিখনত ক্লিক কৰাৰ সময়ত এক্সপ’জাৰৰ বিশেষ যত্ন লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ(how to look better in iphone selfies) । যেতিয়াই কম পোহৰত ছবি এখনত ক্লিক কৰে তেতিয়াই আইফোনত এক্সপ’জাৰটো মেনুৱেলি এডজাষ্ট কৰক(why do iphone selfies look better)।

গ্ৰীডলাইন ব্যৱহাৰ কৰক

ছবিখন ভাল ক্লিক হ’বলৈ হ’লে ইয়াক ফ্ৰেমত সঠিকভাৱে ছেট কৰাটো প্ৰয়োজনীয়(Where do you look for selfies on your iPhone) । ফ্ৰেমত বিষয়বস্তু ছেট কৰিবলৈ আপুনি আইফোনত Gridlines ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে(23 iPhone Photography Tips)। ছবিখনত ক্লিক কৰাৰ আগতে, আপুনি কেমেৰাত ছেট কৰাৰ বিকল্পৰ ওপৰত Composition অংশত Gridlines বিকল্প পাব ।

লগতে পঢ়ক: iPhone: আইফোনত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব 5G, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানি লওক