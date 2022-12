নিউজ ডেস্ক, 15 ডিচেম্বৰ: যদি আপোনাৰ হাতত এপল আইফোন আছে, তেন্তে এতিয়া আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ(5G service)। ভাৰতত আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ হৈছে 5G । iOS ১৬.২ আপডেটৰ সৈতে আইফোনত উপলব্ধ হৈছে 5G সেৱা । প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে এয়াৰটেল আৰু জিঅ’ই ভাৰতৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে 5G উপলব্ধ কৰিছিল(5G service in iPhone)। কিছুমান এণ্ড্ৰইড ফোনত ইতিমধ্যে 5G নেটৱৰ্ক সমৰ্থন কৰা হৈছে । একে সময়তে এপলে ৫জি সেৱা অনুসৰি আইফোনত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰিছে । এতিয়া আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন হ’ব যে আপোনাৰ আইফোনত 5G সেৱা উপলব্ধ হ’ব নেকি ? কেনেকৈ সক্ষম কৰিব পাৰি(Which iPhones will get 5G) । জানো আহক ।

কোনবোৰ আইফোনে পাব 5G ?

এই আইফোন মডেলসমূহত ৫জি সেৱা উপলব্ধ হ’ব:

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, and iPhone 12 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, and iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, and iPhone 14 Pro Max

iPhone SE third generation

কোনবোৰ টেলিকম কোম্পানীয়ে 5Gক সমৰ্থন কৰিব?

বৰ্তমান এয়াৰটেল আৰু জিঅ’ত ৫জি সেৱা উপলব্ধ । ইয়াৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি উপলব্ধ থকা চহৰসমূহত সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এয়াৰটেল ৫জি উপলব্ধ । ৰিলায়েন্স জিঅ’ৰ কথা কওঁতে 5G টেষ্টিঙৰ বাবে ট্ৰাইল সেৱাৰ বাবে আমন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।

আইফোনত 5G কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?

Step 1: আপুনি আপোনাৰ আইফোন মডেলত iOS 16.2 আপডেট ডাউনলোড কৰিব লাগিব ।

Step 2: এবাৰ আপডেট ডাউনলোড হ’লে আপোনাৰ আইফোনত ছেটিংছলৈ যাওক ।

Step 3: এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ডাটা অপেন কৰক মোবাইল ডাটা অপচনত টেপ কৰক ।

Step 4: এতিয়া Voice and Data option ত ক্লিক কৰক । 5G Auto আৰু 5G On ৰ মাজৰ পৰা এটা বাছি ল’ব লাগিব । মনত ৰাখিব যে 5G On বিকল্পই যেতিয়াই উপলব্ধ হয় তেতিয়াই 5G ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু ই আপোনাৰ ফোনটোৰ বেটাৰীৰ জীৱনকাল হ্ৰাস কৰিব পাৰে । একে সময়তে 5G Auto ত বেটাৰীৰ জীৱনৰ যত্ন লোৱা হয় আৰু ইয়াত বেছি গতিৰ প্ৰয়োজন নহ’লে 5G ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

Step 5: এতিয়া পিছলৈ ঘূৰি গৈ Data Modeত ক্লিক কৰক । আপুনি পটভূমি আপডেইটসমূহৰ বাবে প্ৰামাণিক আপডেইট নিৰ্ব্বাচন কৰিব পাৰে । ৱাইফাইৰ পৰিৱৰ্তে 5G ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপুনি Allow more Data on 5G বিকল্প নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: Instagram latest news: মেটাই ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰৱৰ্তন কৰিলে নতুন বৈশিষ্ট্য, পাব এই সুবিধা