নিউজ ডেস্ক, ২৫ জুলাই : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সোমবাৰে ৰাজ্যসভাক জনায় (Government Monday informed Rajya Sabha on Drone Industry) যে ভাৰতীয় ড্ৰোণ নিৰ্মাণ উদ্যোগৰ বাৰ্ষিক বিক্ৰী ৰপ্তানি ২০২০-২১ বৰ্ষত প্ৰায় ৬০ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৪-২৫ বৰ্ষলৈ প্ৰায় ৯০০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে (Drone industry shoot up 900 crore by 2024-25) । সোমবাৰে এক লিখিত উত্তৰত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জেনেৰেল ড৹ ভি কে সিঙে (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে ।

ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, মন্ত্ৰালয়ে যিধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতীয় ড্ৰোণ উদ্যোগৰ টাৰ্ণ অ'ভাৰ আৰু নিযুক্তি অহা তিনি বছৰত বহুগুণে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে (turnover of Indian drone industry likely to increase) । "ড্ৰোন আৰু ড্ৰোন উপাদানৰ বাবে প্ৰডাকচন-লিংকড ইনচেণ্টিভ (Production-Linked Incentive) আঁচনিখন 30 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখে জাননী দিয়া হৈছিল । চৰকাৰে তিনিটা বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ১২০ কোটি টকাৰ ইনচেণ্টিভ প্ৰদান কৰিব ।" সিঙে লগতে কয় ।

"২০২২ চনৰ ৬ জুলাইত ২৩ জন পিএলআই হিতাধিকাৰীৰ অস্থায়ী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল (provisional list of 23 PLI beneficiaries) । হিতাধিকাৰীসকলৰ ভিতৰত আছে 12 টা ড্ৰোণ নিৰ্মাতা আৰু 11 টা ড্ৰোণ উপাদান নিৰ্মাতা । পিএলআই হিতাধিকাৰীসকলৰ সম্মিলিত বাৰ্ষিক বিক্ৰী লেনদেন ২০২০-২১ বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় ৮৮ কোটি টকাৰ পৰা ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় ৩১৯ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।" ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।

ড্ৰোণ আৰু ড্ৰোণ যন্ত্ৰাংশৰ আমদানিৰ মূল্যৰ বিষয়ে সিঙে কয় যে, বৈদেশিক বাণিজ্য সঞ্চালকালয়ৰ (Directorate General of Foreign Trade DGFT) মতে এক পৃথক শুল্ক ৰেখা (8806) বিত্ত আইন 2021 সৃষ্টি কৰা হৈছিল, যি 1 জানুৱাৰী 2022 তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু লগতে এই তাৰিখৰ আগতে কাৰ্যকৰী হোৱা প্ৰকৃত ড্ৰোণ আমদানিৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট হিচাপ নাই ।

সিঙে কয়, "তাৰ পিছত ২০২২ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ডিজিএফটিয়ে ৫৪/২০১৫-২০২০ নম্বৰৰ অধিসূচনা ৰক্ষা কৰি তথ্য আৰু বিজ্ঞান, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ উদ্দেশ্যৰ বাহিৰে ড্ৰোণ আমদানি নিষিদ্ধ কৰে ।" ড্ৰোণৰ অংশবোৰ আন বিভিন্ন শুল্ক শাৰীৰ অধীনত আমদানি কৰা হয় । "লগতে এনে ধৰণৰ জেনেৰিক অংশবোৰ ড্ৰোণৰ বাহিৰে আন সঁজুলিৰ এছেম্বলত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পাৰে । সেয়েহে ডিজিএফটিৰ মতে, ড্ৰোণৰ অংশবোৰৰ বাবে আমদানি পৰিসংখ্যা লাভ কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।" তেওঁ লগতে কয় ।

