নেমুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন C থাকে, যিয়ে আপোনাক বহু সমস্যাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে । সেইবাবেই ৰাতিপুৱা চাহ-কফি খোৱাৰ সলনি নেমুপানী বা নেমু চৰবত সেৱন কৰিব লাগে । নেমুপানীত C ভিটামিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু মিনাৰেল থাকে, যিয়ে আপোনাক অগণন উপকাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে । নেমু পানীৰ পৰা লাভ কৰা স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক (side effects of lemon water for female)।

নেমুৰ পানীৰ উপকাৰিতা

ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে

নেমুৰ পানীয়ে শৰীৰৰ বৰ্ধিত ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে । মেদবহুলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ খালী পেটত চাহ-কফি খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিদিনে পুৱা গৰম পানীত নেমু ৰস মিহলি কৰি খাব লাগে । ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ হজম শক্তিও উন্নত হ’ব (benefits of lemon water in the morning)।

ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে

নেমুৰ পানীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন C থাকে যিটো অতি উত্তম এন্টিঅক্সিডেন্ট বুলি গণ্য কৰা হয় । ভিটামিন C সমৃদ্ধ নেমুৰ পানী খালে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । নেমুৰ পানীয়ে আপোনাক কোষীয় ভেঁকুৰ আৰু বি এণ্ড টি কোষৰ বৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে (benefits of lemon water for skin)।

ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে

নেমুৰ পানীয়ে ডায়েবেটিছৰ ফলত হোৱা সমস্যা কম কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত তেজৰ চেনিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব পাৰে । যদি আপোনাৰ তেজত চেনিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় তেন্তে নেমুৰ পানী খাব লাগে ।

ছালৰ বাবে উপকাৰী

ছালৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ কুহুমীয়া পানীৰে নেমু চৰবত তৈয়াৰ কৰি খাব লাগে । ই আপোনাক ছালৰ সৈতে জড়িত সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱাত সহায় কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ ছালত পিম্পলৰ সমস্যা কম কৰিব পাৰে ।

হ্ৰাস কৰে ৰক্তচাপ

নেমুৰ পানী খালে শৰীৰৰ ৰক্তচাপ কমাব পাৰি (benefits of lemon water at night)। নেমুত থকা কেলচিয়াম আৰু পটাছিয়ামে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । ইয়াৰ পৰা আপুনি বহুত লাভৱান হ’ব ।

