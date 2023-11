উল্লেখ্য যে সোমবাৰে পুৱা দিল্লীত সামগ্ৰিক বায়ুৰ গুণমান 'গুৰুত্বপূৰ্ণ' শ্ৰেণীলৈ হ্ৰাস হৈছে । ভাৰতৰ বায়ুৰ গুণমান আৰু বতৰৰ পূৰ্বানুমান আৰু গৱেষণা ব্যৱস্থাই (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research India, (SAFAR) এই কথা জনাইছে । আনহাতে, দিল্লীত প্ৰদূষণৰ স্তৰে দিল্লী আৰু ইয়াৰ ওচৰ-পাজৰৰ কেইবাটাও স্থানত বায়ুৰ গুণমান সূচাংক ৪০০ হিচাপে নথিভুক্ত কৰা হৈছে । সংস্থাটোৰ মতে, সোমবাৰে পুৱা সামগ্ৰিক গড় ৪৭১ একিউআই নথিভুক্ত কৰা হৈছে ।