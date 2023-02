নিউজ ডেস্ক, ২৪ ফেব্ৰুৱাৰী : ইউক্ৰেইনত ব্যাপক, ন্যায়সংগত আৰু স্থায়ী শান্তি স্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত (United Nations General Assembly, UNGA) প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত ভোটদানৰ পৰা বিৰত আছে (India abstained from voting on resolution in UNGA) । বৃহস্পতিবাৰে UNGA-ত এক 'ঐতিহাসিক ভোটদান'ত দেশবোৰে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ বাবে ৰাছিয়াক গৰিহণা দিয়ে । আনহাতে, সাধাৰণ সভাই মস্কোক ইউক্ৰেইনত ব্যাপক, ন্যায়সংগত আৰু স্থায়ী শান্তি ৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে 'তৎক্ষণাৎ' কিয়েভৰ পৰা সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় (UNGA peace resolution voting in Ukrain) ।

উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত উত্থাপিত এই প্ৰস্তাৱত 141 খন দেশে প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে । আনহাতে, চীন আৰু ভাৰতকে ধৰি ৩২ খন দেশে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে (India abstain in UNGA voting) । তাৰ উপৰি সাতখন দেশে এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰে । অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰুচিৰা কম্বোজে (permanent representative to UN of India) ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধত (Ukraine Russia war) ভাৰতৰ স্থিতি পুনৰ দোহাৰে আৰু কয় যে, আলোচনা আৰু কূটনীতি হৈছে ইয়াৰ বাবে একমাত্ৰ কাৰ্যকৰী উপায় । তেওঁ কয়, ভাৰত বহুপাক্ষিকতাৰ প্ৰতি দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চাৰ্টাৰৰ (UN Charter) নীতিসমূহ বজাই ৰাখিছে । আমি সদায় আলোচনা আৰু কূটনীতিক একমাত্ৰ কাৰ্যকৰী উপায় হিচাপে আহ্বান জনাম বুলিও তেওঁ মত ব্যক্ত কৰে । অৱশ্যে আমি আজিৰ প্ৰস্তাৱৰ উল্লিখিত উদ্দেশ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ, এক স্থায়ী শান্তি সুৰক্ষিত কৰাৰ আমাৰ আকাংক্ষিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ অন্তৰ্নিহিত সীমাবদ্ধতাৰ বাবে আমি তাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ বুলিও তেওঁ কয় (Ukraine Russia clash) ।

আনহাতে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বক্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি কয়, "আমি ধাৰাবাহিকভাৱে ওকালতি কৰি আহিছোঁ যে, মানৱ জীৱনৰ মূল্যৰ বিনিময়ত কেতিয়াও কোনো সমাধান আহিব নোৱাৰে । এই সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য যে, এইটো কেতিয়াও যুদ্ধৰ যুগ হ'ব নোৱাৰে । শত্ৰুতা আৰু হিংসা বৃদ্ধি কাৰো স্বাৰ্থত নহয় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ পথলৈ জৰুৰীভাৱে ঘূৰি অহাটো হৈছে ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথ ।"

তেওঁ লগতে কয় যে আন্তৰ্জাতিক নীতি আৰু ন্যায়শাস্ত্ৰই সংঘৰ্ষৰ পক্ষসমূহৰ ওপৰত দায়বদ্ধতা প্ৰদান কৰে, যাতে সশস্ত্ৰ সংঘৰ্ষৰ পৰিস্থিতিত অসামৰিক লোক আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰা নহয় । কম্বোজে কয় যে, ইউক্ৰেইন সংঘৰ্ষৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী জনকেন্দ্ৰিক হৈ থাকিব । ভাৰতে ইউক্ৰেইনক মানৱীয় সহায় আৰু অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশাৰ অধীনত বিশ্ব দক্ষিণৰ কিছুমান চুবুৰীয়াক অৰ্থনৈতিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰি আছে । আনকি তেওঁলোকে খাদ্য, ইন্ধন আৰু সাৰৰ বৰ্ধিত ব্যয়ৰ দ্বাৰাও প্ৰভাৱিত হৈছে- যিটো চলিত সংঘৰ্ষৰ এক পৰিণাম স্বৰূপে হৈ আহিছে ।

"ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতিক লৈ ভাৰত চিন্তিত হৈ আছে । এই সংঘৰ্ষৰ ফলত অগণন লোকৰ প্ৰাণ গৈছে আৰু দুখ-কষ্টৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ মহিলা, শিশু আৰু বৃদ্ধসকল ইয়াৰ কবলত পৰিছে । লাখ লাখ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে আৰু চুবুৰীয়া দেশসমূহত আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছে । অসামৰিক লোক আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ প্ৰতিবেদনো গভীৰভাৱে উদ্বেগজনক ।" তেওঁ এনেদেৰ কয় ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত ভাষণ দি তেওঁ কিছুমান মৌলিক প্ৰশ্নও উত্থাপন কৰে । যেনে, "আমি দুয়োপক্ষৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য সম্ভাৱ্য সমাধানৰ যিকোনো স্থানৰ ওচৰত আছোঁ নেকি ? যিকোনো প্ৰক্ৰিয়াত দুয়োপক্ষৰ কোনোটোৱেই অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, কেতিয়াবা এক বিশ্বাসযোগ্য আৰু অৰ্থপূৰ্ণ সমাধান লৈ যাব পাৰেনে ? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰণালী, আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ মুখ্য অংগ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদ (UN Security Council), ১৯৪৫ চনৰ বিশ্ব নিৰ্মাণৰ ওপৰত আধাৰিত, বিশ্ব শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি সমসাময়িক প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ অকাৰ্যকৰী হোৱা নাই নেকি ?"

