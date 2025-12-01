ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি হ’ব এইকেইখন গাড়ী
চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতত মুকলি হ’বলগীয়া গাড়ীৰ তালিকা ইয়াত দিয়া হ’ল ।
Published : December 1, 2025 at 8:56 PM IST
হায়দৰাবাদ: সকলোৱে 2025 বৰ্ষৰ শেষৰ মাহটোত ভৰি দিলো আৰু এই মাহটোত অটো উদ্যোগে কেইবাখনো নতুন গাড়ী মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । সংশোধিত জি এছ টি নীতি প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে 2025 চনটোত গাড়ী নিৰ্মাতাসকলে ৰেহাইৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু নিজৰ বাহনৰ ষ্টক দ্ৰুতগতিত বিক্ৰী কৰিছিল ।
2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতত বৈদ্যুতিক আৰু আভ্যন্তৰীণ দহন ইঞ্জিন (ICE) মডেলৰ মিশ্ৰণ মুকলি কৰা হ’ব । এই মাহৰ বাবে আগন্তুক গাড়ী মুকলিৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Maruti Suzuki e Vitara
মুকলিৰ তাৰিখ: 2 ডিচেম্বৰ, 2025
মাৰুতি ছুজুকিয়ে ভাৰতত প্ৰথমখন সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক বাহন (EV) ই ভিটাৰা মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । 2025 চনৰ 25 আগষ্টৰ পৰা উৎপাদন আৰম্ভ হোৱা গুজৰাটৰ হান্সালপুৰ প্লাণ্টত একচেটিয়াভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিখন ।
ইয়াত Y আকৃতিৰ ডি আৰ এলৰ সৈতে কৌণিক হেডলাইট, বাহনখনৰ কাষত ক্লেডিং, সংযুক্ত টেইলেম্প, এডিএএছ লেভেল 2 ছেফটি ছুইট, 10.25 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, 40-20-40 পিছফালৰ আসন বিভাজিত ডিজাইন আৰু এম্বিয়েণ্ট লাইটিং আদি বৈশিষ্ট্য থাকিব ।
মাৰুতি চুজুকি নেক্সাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট অনুসৰি নতুন ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিখন HEARTECT-e প্লেটফৰ্মত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । ইয়াত 61 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক থাকিব, যাৰ ৰেঞ্জ 500 কিলোমিটাৰ বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
Tata Harrier and Safari j পেট্ৰ্ৰ’ল মডেল
মুকলিৰ তাৰিখ: 9 ডিচেম্বৰ, 2025
টাটা মটৰ্ছে ভাৰতত নিজৰ প্ৰিমিয়াম এছ ইউ ভি হেৰিয়াৰ আৰু ছাফাৰীৰ আপডেট পেট্ৰ’ল সংস্কৰণ মুকলি কৰিব । আশা কৰা হৈছে যে এই গাড়ীসমূহত শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা ছিয়েৰা এছ ইউ ভিত পোৱাৰ দৰেই নতুন পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন থাকিব ।
হেৰিয়াৰ আৰু ছাফাৰী দুয়োখনেই 1.5 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন আৰু 1.5 লিটাৰৰ টাৰ্বো পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন লাভ কৰিব পাৰিব ।
প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড ইঞ্জিনটো ৰেভট্ৰন পৰিয়ালৰ অংশ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে 105 বিএইচপি শক্তি আৰু 145 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰিব পাৰিব । ইফালে, প্ৰত্যাশিত সংযোজন, 1.5 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল টিজিডিআই ইঞ্জিনে 158 বিএইচপি আৰু 255 এনএম টৰ্ক শক্তি উৎপাদন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । টাটাই এই আউটপুট ফিগাৰসমূহ ধৰি ৰাখিব নে বেলেগ কিবা কৰিব সেয়া এতিয়াও হ’ব লক্ষণীয় বিষয় ।
Second-generation Kia Seltos
মুকলিৰ তাৰিখ: 10 ডিচেম্বৰ, 2025
দক্ষিণ কোৰিয়াৰ অটো নিৰ্মাতা Kia ই এই মাহত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ চেল্ট’ছ মুকলি কৰিব । নতুন সংস্কৰণত শেহতীয়া কিয়া টেলুৰাইডৰ ডিজাইন উপাদান থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াত এটা স্কোৱাৰ-অফ ফ্ৰন্ট এণ্ড, এটা সমতল বনেট, এটা আয়তাকাৰ গ্ৰীল আৰু উলম্বভাৱে প্ৰান্তিককৃত ডি আৰ এলৰ সৈতে এটা বিভক্ত হেডলেম্প ছেটআপ থাকিব ।
নতুন চেল্টছত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল ইঞ্জিনৰ বিকল্প থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে হাইব্ৰিড পাৱাৰট্ৰেইন মুকলি কৰিব পাৰে বুলিও আশা কৰা হৈছে ।
মিনি কুপাৰ কনভাৰ্টিবল
মুকলিৰ তাৰিখ: ডিচেম্বৰ 2025 (দিনটো থিৰাং হোৱা নাই)
BMW ৰ মালিকানাধীন MINI য়ে 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে নতুন কুপাৰ কনভাৰ্টিবলৰ বুকিং মুকলি কৰিছে যদিও কোম্পানীটোৱে সঠিককৈ মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই । ই হ’ব 3 খন দুৱাৰযুক্ত হেচবেক যাৰ ড্ৰপ টপ ছাঁদ থাকিব, যিখন ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ বেগত চলাব পাৰিব । বাহনখনৰ স্বাক্ষৰযুক্ত বৃত্তাকাৰ কেন্দ্ৰীয় টাচস্ক্ৰীণ, ভৌতিক বুটামৰ সৈতে এটা পেনেল আৰু ডেচব'ৰ্ড আৰু দুৱাৰৰ পেনেলত টেক্সচাৰযুক্ত পৃষ্ঠ থাকিব ।
ভাৰতত এই ব্ৰেণ্ডটো কুপাৰ এছ কনফিগাৰেচনত আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াক 2.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনেৰে চালিত কৰিব পাৰি যিয়ে 201 বিএইচপি শক্তি আৰু 300 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰিব পাৰে । ইঞ্জিনটোক 7 স্পীড অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছনৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব পৰা যাব ।
