XEV 9e নে Mahindra XEV 9s - কোনখন উন্নত ?

মাহিন্দ্ৰাই নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক XEV লাইনআপত সংযোজন কৰিছে নতুন 7খন আসনযুক্ত মাহিন্দ্ৰা XEV 9S SUV । মাহিন্দ্ৰা XEV 9e ৰ সৈতে ইয়াৰ তুলনা জানো আহক ৷

how-different-is-the-new-mahindra-xev-9s-from-the-xev-9e-see-comparison
Mahindra XEV 9s vs XEV 9e Comparison (Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 29, 2025 at 5:13 PM IST

হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত এছ ইউ ভি নিৰ্মাতা কোম্পানী মাহিন্দ্ৰাই নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক এক্স ই ভি লাইনআপত নতুন 7খন আসনযুক্ত মাহিন্দ্ৰা এক্স ই ভি 9S এছ ইউ ভি সংযোজন কৰিছে । ইয়াৰ মুকলিৰ লগে লগে দুটা ভিন্ন বডি ষ্টাইলৰ দুখন সুকীয়া গাড়ীয়ে একেটা পৰিয়ালতে যোগদান কৰিছে, যিয়ে মাহিন্দ্ৰাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ইভি লাইনআপত ইতিবাচক সংযোজন হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।

ইতিমধ্যে মাহিন্দ্ৰা XEV 9e য়ে নিজৰ ষ্টাইলৰ দ্বাৰা নিজৰ নাম উজলাই তোলাৰ বিপৰীতে নতুন মহিন্দ্ৰা 9sক অধিক উচ্চমানৰ, আৰাম কেন্দ্ৰীভূত বিকল্প হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে । গতিকে, এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই দুখন গাড়ীৰ ভিতৰত কোনখন গাড়ী কিনাটো উচিত । ইয়াত, আমি দুয়োখনৰে তুলনা কৰিছো যাতে আপোনাৰ পছন্দৰখন আপুনি থিৰাং কৰিব পাৰে ।

XEV 9e বনাম XEV 9s: ডিজাইন আৰু বডি ষ্টাইল

Mahindra XEV 9s (Mahindra & Mahindra)

মহিন্দ্ৰা XEV 9e ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ক’পে-এছইউভি ষ্টাইলৰ প্ৰফাইল, ঢালযুক্ত ছাদৰ ৰেখা আৰু ব’ল্ড আৰু নতুন ডিজাইন । পথৰ উপস্থিতি আৰু ডিজাইনৰ ক্ষমতাক শলাগ লোৱা ক্ৰেতাৰ বাবে ই আদৰ্শ ।

আনহাতে মাহিন্দ্ৰা XEV 9s ত সমতল চালৰ সৈতে পৰম্পৰাগত উলম্ব এছ ইউ ভি চিলোৱাটৰ বৈশিষ্ট্য আছে । মাহিন্দ্ৰা 9e ৰ টেইল ছেকচন ইয়াৰ চিকচিকিয়া বাৰৰ বাবে হিট হৈছিল যদিও মাহিন্দ্ৰা 9s চিনাকি XUV700 ৰ ওপৰত এক সতেজতা বুলিব পাৰি ।

এই নতুন গাড়ীখন কিছুমানৰ বাবে সৰু সৰু কথা যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু 9s ৰ পিছফালে ৱাইপাৰ আৰু ৱাশ্বাৰ আছে, যিটো 9E ৰ ক’পে ষ্টাইলৰ টেইলগেটৰ বাবে অভাৱ । সমতল ছাদৰ ৰেখাই মহিন্দ্ৰা 9 সমূহত অধিক হেডৰুম, উন্নত প্ৰৱেশ/প্ৰস্থান, আৰু স্থানৰ ব্যৱহাৰো প্ৰদান কৰিব লাগে । ইয়াৰ দ্বাৰা 9 ৰ তিনিটা শাৰীৰ আসনৰ কথাও বুজা যায় ।

Mahindra XEV 9e (Mahindra & Mahindra)

XEV 9e বনাম XEV 9s: বেটাৰী, ৰেঞ্জ আৰু প্লেটফৰ্ম

দুয়োটা ইভিয়ে মহিন্দ্ৰাৰ স্কেলেবল INGLO প্লেটফৰ্ম, একেধৰণৰ চাৰ্জিং আৰ্কিটেকচাৰ আৰু বেটাৰী টেক ভাগ কৰে।

বেটাৰীৰ সুবিধা Mahindra XEV 9EMahindra XEV 9S
59 kWh উপলব্ধ উপলব্ধ
70 kWh উপলব্ধ নহয় উপলব্ধ
79 kWh উপলব্ধ উপলব্ধ

মহিন্দ্ৰা 9Sৰ এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য হ’ল 70 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী, যিয়ে 214 বিএইচপি আৰু 380 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াৰ দাবী কৰা ৰেঞ্জ 600 কিলোমিটাৰ । যদিও ই কেৱল এটা ট্ৰিমতহে উপলব্ধ, ই মহিন্দ্ৰা 9S লাইনআপক বহল পৰিসৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে অধিক নমনীয় কৰি তুলিব ।

XEV 9e বনাম XEV 9s: আভ্যন্তৰীণ, স্থান আৰু আৰাম

মহিন্দ্ৰা XEV 9 ৰ 5 আসনৰ বিন্যাসে ইয়াক সৰু পৰিয়াল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে চহৰত বাস কৰা লোকৰ বাবে এক উত্তম বিকল্প কৰি তুলিছে । কিন্তু ব্যৱহাৰযোগ্য তৃতীয় শাৰীৰ সৈতে মাহিন্দ্ৰা এক্সইভি 9 ৰ 7 আসনৰ বিন্যাসে ইয়াক অধিক ব্যৱহাৰিক বিকল্প কৰি তুলিছে যিসকলক হয় অধিক আসনৰ প্ৰয়োজন হয় নহয় অলপ বেছি সহজে দীঘলীয়া দূৰত্ব যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় ।

ইয়াৰ উপৰিও, ভেণ্টিলেটেড স্লাইডিং দ্বিতীয় শাৰীৰ আসন আৰু ট্ৰে টেবুলৰ দৰে সৰু সৰু স্পৰ্শই এই দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ আৰামক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰে । কোম্পানীটোৱে কয় যে দুয়োটাতে একে প্ৰিমিয়াম ইণ্টেৰিয়ৰ ভাষা, মাল্টি-স্ক্ৰীণ ডেচব’ৰ্ড আৰু হাই-টেক ককপিট আছে যদিও মহিন্দ্ৰা 9S ত বহাৰ বাবে যথেষ্ট ঠাই আছে, যিটো যেতিয়া বাস্তৱ জীৱনে জীৱনশৈলীৰ বাটত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

XEV 9e বনাম XEV 9s

আটাইতকৈ আচৰিত দিশটো হ’ল দাম । অধিক বিশাল আৰু ব্যৱহাৰিক মাহিন্দ্ৰা 9 ভেৰিয়েণ্টৰ দাম কেৱল সস্তাতে আৰম্ভ হোৱাই নহয়, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ লোডযুক্ত ট্ৰিমৰ দামও মহিন্দ্ৰা 9E তকৈ কম ।

মডেল আৰম্ভণি মূল্য টপ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য
Mahindra XEV 9s 19.95 লাখ টকা 29.45 লাখ টকা
Mahindra XEV 9e 21.90 লাখ টকা 30.50–31.25 লাখ টকা

যদিও কোম্পানীয়ে এই গাড়ীখন পৰিচয়মূলক মূল্যত মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ দাম পিছত বৃদ্ধি হোৱাটো সম্ভৱ । কিন্তু যদি আপুনি এতিয়াই শুদ্ধ মূল্য বিচাৰিছে তেন্তে মহিন্দ্ৰা 9s আপোনাৰ বাবে এক উত্তম বিকল্প হ’ব পাৰে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

