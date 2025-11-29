XEV 9e নে Mahindra XEV 9s - কোনখন উন্নত ?
মাহিন্দ্ৰাই নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক XEV লাইনআপত সংযোজন কৰিছে নতুন 7খন আসনযুক্ত মাহিন্দ্ৰা XEV 9S SUV । মাহিন্দ্ৰা XEV 9e ৰ সৈতে ইয়াৰ তুলনা জানো আহক ৷
হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত এছ ইউ ভি নিৰ্মাতা কোম্পানী মাহিন্দ্ৰাই নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক এক্স ই ভি লাইনআপত নতুন 7খন আসনযুক্ত মাহিন্দ্ৰা এক্স ই ভি 9S এছ ইউ ভি সংযোজন কৰিছে । ইয়াৰ মুকলিৰ লগে লগে দুটা ভিন্ন বডি ষ্টাইলৰ দুখন সুকীয়া গাড়ীয়ে একেটা পৰিয়ালতে যোগদান কৰিছে, যিয়ে মাহিন্দ্ৰাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ইভি লাইনআপত ইতিবাচক সংযোজন হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।
ইতিমধ্যে মাহিন্দ্ৰা XEV 9e য়ে নিজৰ ষ্টাইলৰ দ্বাৰা নিজৰ নাম উজলাই তোলাৰ বিপৰীতে নতুন মহিন্দ্ৰা 9sক অধিক উচ্চমানৰ, আৰাম কেন্দ্ৰীভূত বিকল্প হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে । গতিকে, এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই দুখন গাড়ীৰ ভিতৰত কোনখন গাড়ী কিনাটো উচিত । ইয়াত, আমি দুয়োখনৰে তুলনা কৰিছো যাতে আপোনাৰ পছন্দৰখন আপুনি থিৰাং কৰিব পাৰে ।
XEV 9e বনাম XEV 9s: ডিজাইন আৰু বডি ষ্টাইল
মহিন্দ্ৰা XEV 9e ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ক’পে-এছইউভি ষ্টাইলৰ প্ৰফাইল, ঢালযুক্ত ছাদৰ ৰেখা আৰু ব’ল্ড আৰু নতুন ডিজাইন । পথৰ উপস্থিতি আৰু ডিজাইনৰ ক্ষমতাক শলাগ লোৱা ক্ৰেতাৰ বাবে ই আদৰ্শ ।
আনহাতে মাহিন্দ্ৰা XEV 9s ত সমতল চালৰ সৈতে পৰম্পৰাগত উলম্ব এছ ইউ ভি চিলোৱাটৰ বৈশিষ্ট্য আছে । মাহিন্দ্ৰা 9e ৰ টেইল ছেকচন ইয়াৰ চিকচিকিয়া বাৰৰ বাবে হিট হৈছিল যদিও মাহিন্দ্ৰা 9s চিনাকি XUV700 ৰ ওপৰত এক সতেজতা বুলিব পাৰি ।
এই নতুন গাড়ীখন কিছুমানৰ বাবে সৰু সৰু কথা যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু 9s ৰ পিছফালে ৱাইপাৰ আৰু ৱাশ্বাৰ আছে, যিটো 9E ৰ ক’পে ষ্টাইলৰ টেইলগেটৰ বাবে অভাৱ । সমতল ছাদৰ ৰেখাই মহিন্দ্ৰা 9 সমূহত অধিক হেডৰুম, উন্নত প্ৰৱেশ/প্ৰস্থান, আৰু স্থানৰ ব্যৱহাৰো প্ৰদান কৰিব লাগে । ইয়াৰ দ্বাৰা 9 ৰ তিনিটা শাৰীৰ আসনৰ কথাও বুজা যায় ।
XEV 9e বনাম XEV 9s: বেটাৰী, ৰেঞ্জ আৰু প্লেটফৰ্ম
দুয়োটা ইভিয়ে মহিন্দ্ৰাৰ স্কেলেবল INGLO প্লেটফৰ্ম, একেধৰণৰ চাৰ্জিং আৰ্কিটেকচাৰ আৰু বেটাৰী টেক ভাগ কৰে।
|বেটাৰীৰ সুবিধা
|Mahindra XEV 9E
|Mahindra XEV 9S
|59 kWh
|উপলব্ধ
|উপলব্ধ
|70 kWh
|উপলব্ধ নহয়
|উপলব্ধ
|79 kWh
|উপলব্ধ
|উপলব্ধ
মহিন্দ্ৰা 9Sৰ এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য হ’ল 70 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী, যিয়ে 214 বিএইচপি আৰু 380 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াৰ দাবী কৰা ৰেঞ্জ 600 কিলোমিটাৰ । যদিও ই কেৱল এটা ট্ৰিমতহে উপলব্ধ, ই মহিন্দ্ৰা 9S লাইনআপক বহল পৰিসৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে অধিক নমনীয় কৰি তুলিব ।
XEV 9e বনাম XEV 9s: আভ্যন্তৰীণ, স্থান আৰু আৰাম
মহিন্দ্ৰা XEV 9 ৰ 5 আসনৰ বিন্যাসে ইয়াক সৰু পৰিয়াল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে চহৰত বাস কৰা লোকৰ বাবে এক উত্তম বিকল্প কৰি তুলিছে । কিন্তু ব্যৱহাৰযোগ্য তৃতীয় শাৰীৰ সৈতে মাহিন্দ্ৰা এক্সইভি 9 ৰ 7 আসনৰ বিন্যাসে ইয়াক অধিক ব্যৱহাৰিক বিকল্প কৰি তুলিছে যিসকলক হয় অধিক আসনৰ প্ৰয়োজন হয় নহয় অলপ বেছি সহজে দীঘলীয়া দূৰত্ব যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় ।
ইয়াৰ উপৰিও, ভেণ্টিলেটেড স্লাইডিং দ্বিতীয় শাৰীৰ আসন আৰু ট্ৰে টেবুলৰ দৰে সৰু সৰু স্পৰ্শই এই দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ আৰামক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰে । কোম্পানীটোৱে কয় যে দুয়োটাতে একে প্ৰিমিয়াম ইণ্টেৰিয়ৰ ভাষা, মাল্টি-স্ক্ৰীণ ডেচব’ৰ্ড আৰু হাই-টেক ককপিট আছে যদিও মহিন্দ্ৰা 9S ত বহাৰ বাবে যথেষ্ট ঠাই আছে, যিটো যেতিয়া বাস্তৱ জীৱনে জীৱনশৈলীৰ বাটত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
XEV 9e বনাম XEV 9s
আটাইতকৈ আচৰিত দিশটো হ’ল দাম । অধিক বিশাল আৰু ব্যৱহাৰিক মাহিন্দ্ৰা 9 ভেৰিয়েণ্টৰ দাম কেৱল সস্তাতে আৰম্ভ হোৱাই নহয়, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ লোডযুক্ত ট্ৰিমৰ দামও মহিন্দ্ৰা 9E তকৈ কম ।
|মডেল
|আৰম্ভণি মূল্য
|টপ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য
|Mahindra XEV 9s
|19.95 লাখ টকা
|29.45 লাখ টকা
|Mahindra XEV 9e
|21.90 লাখ টকা
|30.50–31.25 লাখ টকা
যদিও কোম্পানীয়ে এই গাড়ীখন পৰিচয়মূলক মূল্যত মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ দাম পিছত বৃদ্ধি হোৱাটো সম্ভৱ । কিন্তু যদি আপুনি এতিয়াই শুদ্ধ মূল্য বিচাৰিছে তেন্তে মহিন্দ্ৰা 9s আপোনাৰ বাবে এক উত্তম বিকল্প হ’ব পাৰে ।
