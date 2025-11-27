ভাৰতত টেছলাই মুকলি কৰিলে প্ৰথমটো টেছলা চেণ্টাৰ; চাৰ্ভিচিঙৰ পৰা চাৰ্জিঙলৈ সকলো উপলব্ধ হ’ব এই কেন্দ্ৰতেই
টেছলা ইণ্ডিয়াই গুৰুগ্ৰামত প্ৰথমটো টেছলা চেণ্টাৰ মুকলি কৰিছে । নতুন কেন্দ্ৰটোত খুচুৰা, বিক্ৰীৰ পিছৰ সেৱা, ডেলিভাৰী আৰু চাৰ্জিং সেৱা আগবঢ়োৱা হ’ব ।
হায়দৰাবাদ: বৈদ্যুতিক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টেছলা ইণ্ডিয়াই বৃহস্পতিবাৰে গুৰুগ্ৰামত প্ৰথমটো টেছলা চেণ্টাৰ মুকলি কৰি দেশত বৈদ্যুতিক গতিশীলতা সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিকল্পনাত এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতত মুকলি কৰা টেছলা মডেল Y ৰ আৰম্ভণি মূল্য 59,89,000 । হোম চাৰ্জিং ছাপৰ্টৰ সৈতে গাড়ীখন অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ ।
কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, এই বাহনখন শীৰ্ষ বিশ্বব্যাপী সুৰক্ষা ৰেটিংৰ সৈতে বিক্ৰী কৰা হয় আৰু বিশ্বজুৰি সৰ্বাধিক ক্ৰয় কৰা ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈয়েই আছে । বছৰৰ ভিতৰত নতুন অৰ্ডাৰৰ ডেলিভাৰী সম্পূৰ্ণ হ’ব । অৰ্কিড বিজনেছ পাৰ্কৰ নতুন কেন্দ্ৰটোৱে খুচুৰা, বিক্ৰীৰ পিছৰ সেৱা, ডেলিভাৰী আৰু চাৰ্জিং আদি সকলোবোৰ একেটা কেন্দ্ৰতেই প্ৰদান কৰিব ।
নতুন টেছলা কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰি হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং ছাইনীয়ে কয় যে টেছলা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰাটো গুৰুগ্ৰামৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু চহৰখনৰ উন্নয়নৰ এক নতুন মাইলৰ খুঁটি । তেওঁ লগতে কয়, “হাৰিয়ানা বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে এক ডাঙৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে, ভাৰতৰ জিডিপিত 3.6 শতাংশ অৰিহণা যোগাইছে আৰু ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বৃদ্ধি দেখুৱাইছে, যিটো পূৰ্বৰ 70,000 কোটি টকাৰ পৰা 2025 চনৰ ভিতৰত 2,75,000 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাব ।”
মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইনীয়ে কয়, "ৰাজ্যখনৰ পথ আৰু বিমান সংযোগ ভাল আৰু কেএমপি গ্ল'বেল কৰিডৰৰ দৰে প্ৰকল্পৰ পৰা লাভৱান হৈছে । হাৰিয়ানা মোবাইল আৰু অটোম'বাইল নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, কৃষি বাহন আৰু দুচকীয়া বাহনৰ বৃহৎ উৎপাদন আছে ।"
তেওঁ 12 লাখ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, নতুন এম এছ এম ই বিভাগৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ছাইনীয়ে লগতে কয়, "হাৰিয়ানাইও গুৰুগ্ৰামত এআই হাব আৰু ডিপ-টেক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভৱিষ্যত বিভাগ সৃষ্টি কৰি ভৱিষ্যতৰ প্ৰযুক্তিৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাইছে ।"
তেওঁ কয়, “ষ্টাৰ্ট-আপসমূহক সহায় কৰিবলৈ 2000 কোটি টকাৰ পুঁজিৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, আনহাতে হিছাৰত এক সংহত উৎপাদন খণ্ড গঢ়ি তোলা হৈছে ।” হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টেছলাই ৰাজ্যখনলৈ আৰু অধিক বৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি কোম্পানীটোক তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ আশ্বাস দিয়ে । তেওঁ লগতে আশা কৰিছে যে টেছলাই হাৰিয়ানাত মিত্ৰ ইউনিট স্থাপন কৰিব ।
টেছলা ইণ্ডিয়াৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ শাৰদ আগৰৱালাই এক বিবৃতিত কয় যে কোম্পানীটোৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতক স্বচ্ছ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাত সহায় কৰা । ইয়াৰ বাবে কোম্পানীয়ে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে খাপ খোৱাকৈ এটা চেটআপ তৈয়াৰ কৰিব । তেওঁ কয় যে গুৰুগ্ৰাম চেণ্টাৰত অভিজ্ঞতাৰ স্থান, টেছলা মডেল Y ৰ সৈতে টেষ্ট ড্ৰাইভ, V4 ছুপাৰচাৰ্জাৰ, আৰু বিক্ৰীৰ পিছৰ যত্ন আদি সকলোবোৰ একেটা স্থানতেই উপলব্ধ ।
তেওঁ লগতে কয় যে টেছলাৰ চাৰ্জিং নেটৱৰ্ক দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হ’ব যাতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিক ড্ৰাইভিং সহজ হৈ পৰে । উত্তৰ ভাৰতত বৃদ্ধি পোৱা বৈদ্যুতিক বাহনৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে এই কেন্দ্ৰটো সৃষ্টি কৰা হৈছিল । দৰ্শকে নতুন প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, নিজৰ বাহন চাৰ্জ কৰিব পাৰিব আৰু মুম্বাই আৰু দিল্লীতো প্ৰদৰ্শিত হোৱা অপ্টিমাছ জেন 2 চাব পাৰিব ।
টেছলাই কয় যে এই ৰবটিক্স ডিছপ্লেত কোম্পানীটোৰ এআই আৰু অটোমেচনৰ অগ্ৰগতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । জুলাই মাহত টেছলা ইণ্ডিয়াই বজাৰত প্ৰৱেশ কৰি মুম্বাই আৰু দিল্লীত অভিজ্ঞতা কেন্দ্ৰৰ লগতে সেই চহৰসমূহত তিনিটা চাৰ্জিং ছাইটৰ সৈতে নিজৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতে এই মুকলি কৰা হৈছে ।
গুৰুগ্ৰামত আগন্তুক ৱান হৰাইজন কমিচনৰ লগে লগে টেছলাই 16 টা ছুপাৰচাৰ্জাৰ আৰু 10 টা ডেষ্টিনেচন চাৰ্জাৰৰ সৈতে চাৰিটা চাৰ্জিং ষ্টেচন চলাব । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, ছুপাৰচাৰ্জিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে টেছলা মডেল ৱাই এখন 15 মিনিটত 275 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চাৰ্জ কৰিব পৰা যায়, যাৰ ফলত দ্ৰুত ‘প্লাগ ইন, চাৰ্জ এণ্ড গ’ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পৰা যায় ।
