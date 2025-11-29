Bharat NCAP ৰ ক্ৰেচ টেষ্টত Honda Amaze এ লাভ কৰিলে ফাইভ ষ্টাৰ সুৰক্ষা ৰেটিং
ভাৰত এনচিএপিয়ে তৃতীয় প্ৰজন্মৰ Honda Amaze ৰ ক্ৰেচ টেষ্ট কৰিছে আৰু গাড়ীখনে ফাইভ ষ্টাৰ সুৰক্ষা ৰেটিং লাভ কৰিছে ।
Published : November 29, 2025 at 12:26 PM IST
হায়দৰাবাদ: Bharat NCAP (নিউ কাৰ ছেফটি এচেছমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম)-এ তৃতীয় প্ৰজন্মৰ Honda Amaze ৰ ক্ৰেচ টেষ্ট কৰি ফাইভ ষ্টাৰ সুৰক্ষা ৰেটিং লাভ কৰিছে । Bharat NCAP য়ে ক্ৰেচ টেষ্ট কৰা এইখন দ্বিতীয়খন ছেডান । ইয়াৰ পূৰ্বে মাৰুতি ছুজুকি ডিজায়াৰে মূল্যায়ন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ক্ৰেচ টেষ্ট কৰি ফাইভ ষ্টাৰ নিৰাপত্তা ৰেটিং লাভ কৰিছিল ।
Honda Amaze ৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ভাৰত এনচিএপিৰ ক্ৰেচ টেষ্টত গাড়ীখনে এডাল্ট অকুপেন্সি প্ৰটেকচন (এঅ’পি)ত ফাইভ ষ্টাৰ আৰু চাইল্ড অকুপেন্সি প্ৰটেকচন (চিঅ’পি)ত ফ’ৰ ষ্টাৰ লাভ কৰে । এই ৰেটিং তৃতীয় প্ৰজন্মৰ মডেলৰ ছয়টা ভিন্নতাৰ বাবে প্ৰযোজ্য, যিটো পূৰ্বৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ এমাজৰ সৈতে উপলব্ধ ।
Honda Amaze প্ৰাপ্তবয়স্ক সুৰক্ষা ৰেটিং
Honda Amaze ৰ ফাইভষ্টাৰযুক্ত অ’ পি ৰেটিং 32 ৰ ভিতৰত 28.33 পইণ্ট স্ক’ৰ । ফ্ৰন্টাল অফছেট ডিফৰ্মেবল বেৰিয়াৰ টেষ্টত এই জাপানীজ কমপেক্ট ছেডানে 14.33/16 পইণ্ট লাভ কৰিছিল, যিয়ে চালক আৰু সন্মুখৰ যাত্ৰীৰ বাবে ভাল সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
চাইড মুভেবল ডিফৰ্মেবল বেৰিয়াৰ টেষ্টত ই 16 ৰ ভিতৰত 14 নম্বৰ লাভ কৰিছিল, য’ত চালকৰ বুকুৰ অংশৰ বাবে মধ্যমীয়া সুৰক্ষা আছিল । ভাৰত এনচিএপিয়ে চাইড প’ল ইমপেক্ট টেষ্টতো ‘অ’কে’ ৰেটিং দিছিল Honda Amaze ক ।
শিশু সুৰক্ষাৰ ৰেটিং
শিশু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হোণ্ডা এমেজে শিশুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 40.81/49 পইণ্ট আৰু 24 টাৰ ভিতৰত 23.81 ৰ উৎকৃষ্ট গতিশীল স্ক'ৰ লাভ কৰে, 18 মহীয়া শিশু ডামিৰ সৰু সৰু আঘাতৰ বাবে মাত্ৰ 0.19 পইণ্ট কৰ্তন কৰা হয় । 3 বছৰীয়া শিশু ডামিক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে এই কমপেক্ট ছেডানখনে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰে । ই শিশু সংযম স্থাপনৰ বাবে 12ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ 12 নম্বৰ লাভ কৰিছিল যদিও বাহনৰ মূল্যায়নৰ বাবে 13 ৰ ভিতৰত 5 নম্বৰ লাভ কৰিছিল ।
Honda Amaze সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য
ছেফটি কিটৰ ক্ষেত্ৰত, ছয়টা থাৰ্ড-জেন হোণ্ডা এমেজ ভেৰিয়েন্ট ছটা এয়াৰবেগ, আইছ’ফিক্স চাইল্ড ছিট এংকৰ, ইএছচি, এবিএছ, পিছফালৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ, আৰু এটা ছিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰৰ দৰে বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহে । মিড-স্পেক ভেৰিয়েন্টত ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু ব্লাইণ্ড-স্পট মনিটৰিংও পোৱা যায়, আনহাতে টপ-স্পেক ভেৰিয়েন্টত এডিএএছ ছুইটও পোৱা যায় ।
লগতে পঢ়ক