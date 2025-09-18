ETV Bharat / technology

BNCAP ৰ ক্ৰেচ টেষ্টত ফাইভ ষ্টাৰ সুৰক্ষা ৰেটিং লাভ কৰিলে Tata Altroz facelift এ

টাটা মটৰ্ছৰ প্ৰিমিয়াম হেচবেক Tata Altroz facelift ক ভাৰত NCAP য়ে ক্ৰেচ টেষ্ট কৰিছে, য’ত ইয়াক ফাইভ ষ্টাৰ সুৰক্ষা ৰেটিং দিয়া হৈছে ।

BNCAP ৰ ক্ৰেচ টেষ্টত ফাইভ ষ্টাৰ সুৰক্ষা ৰেটিং লাভ কৰিলে Tata Altroz facelift এ (Bharat NCAP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025

হায়দৰাবাদ: ঘৰুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টাটা মটৰ্ছৰ প্ৰিমিয়াম হেচবেক Tata Altroz facelift ৰ ক্ৰেচ টেষ্ট কৰিছে ভাৰত NCAP য়ে । ভাৰত NCAP য়ে গাড়ীখনক সম্পূৰ্ণ ফাইভ ষ্টাৰ ক্ৰেচ ছেফটি ৰেটিং প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰত এনচিএপিৰ ক্ৰেচ টেষ্টেড মডেল যেনে Tata Altroz, Harrier আৰু Harrier EV, Safari, Nexon আৰু Nexon EV, Punch EV, Curvv আৰু Curvv EV ।

এই সকলোবোৰ টাটা মটৰ্ছৰ মডেলে পঞ্চ তাৰকাযুক্ত ক্ৰেচ টেষ্ট লাভ কৰিছে আৰু নতুন টাটা আলট্ৰ’জ ফেচলিফ্ট হৈছে পাঁচ তাৰকা ৰেটিং লাভ কৰা নৱমখন টাটা যাত্ৰীবাহী গাড়ী । ভাৰত এনচিএপিয়ে এতিয়াও পৰীক্ষা নকৰা মডেলসমূহৰ ভিতৰত আছে আভ্যন্তৰীণ দহন ইঞ্জিন টাটা পাঞ্চ আৰু টিয়াগোৰ লগতে ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী টিয়াগো ইভি আৰু টিগ’ৰ ইভি ।

মন কৰিবলগীয়া যে Tata Altroz facelift হৈছে ভাৰত এনচিএপিয়ে ক্ৰেচ টেষ্ট কৰা দ্বিতীয়খন প্ৰিমিয়াম হেচবেক ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে সংস্থাটোৱে 4 তাৰকা নিৰাপত্তা ৰেটিং লাভ কৰা মাৰুতি বেলেনো গাড়ীখন ক্ৰেচ টেষ্ট কৰিছিল । ইয়াৰ তুলনাত টাটা আলট্ৰজে যথেষ্ট উন্নত প্ৰদৰ্শন দেখুৱায় । প্ৰাপ্তবয়স্ক যাত্ৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ীখনে 32 ৰ ভিতৰত 29.65 নম্বৰ লাভ কৰিছিল, যিয়ে প্ৰাপ্তবয়স্ক যাত্ৰীসকলৰ বাবে ফ্ৰন্টাল অফছেট ইমপেক্ট আৰু চাইড পল ইমপেক্ট পৰীক্ষা দুয়োটাতে পৰ্যাপ্তৰ পৰা ভাল সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল ।

কিন্তু চাইড বেৰিয়াৰ ইমপেক্ট টেষ্টত প্ৰাপ্তবয়স্ক যাত্ৰীৰ বুকুত মাত্ৰ প্ৰান্তীয় সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে হেচবেকে কম নম্বৰ লাভ কৰে । শিশু আৱাসীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে টাটা আলট্ৰজে 49 ৰ ভিতৰত 44.90 স্ক’ৰ লাভ কৰে । হেচবেকৰ ভিতৰত ই 24 ৰ ভিতৰত 23.90 গতিশীল স্ক’ৰ লাভ কৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও ই চাইল্ড ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট ছিষ্টেম ইনষ্টলেচনৰ বাবে 12 ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ 12 লাভ কৰিছিল । অৱশ্যে ভেহিকেল এচেছমেণ্ট স্ক’ৰত হেচবেকখনৰ পইণ্ট হ্ৰাস পাইছে, য’ত ই সৰ্বোচ্চ 13 ৰ ভিতৰত 9 নম্বৰ লাভ কৰিছিল । ভাৰত এনচিএপিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে পঞ্চ তাৰকা ৰেটিং বৰ্তমান বিক্ৰী হৈ থকা ফেচলিফ্ট কৰা টাটা আলট্ৰ’জৰ সকলো ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ’ব – পেট্ৰ’লৰ লগতে চিএনজি ।

Tata Altroz ৰ facelift কেতিয়া মুকলি কৰা হৈছিল ?

উল্লেখ্য যে, টাটা মটৰ্ছে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম হেচবেকক এক উল্লেখযোগ্য ফেচলিফ্ট দিছিল, য’ত ইয়াৰ বাহ্যিক ৰূপ উন্নত কৰা হৈছে আৰু কিছুমান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আপডেটৰ সৈতে নতুন কেবিনও দিয়া হৈছে ।

Tata Altroz facelift ৰ পাৱাৰট্ৰেইন

ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে এই প্ৰিমিয়াম হেচবেকত 1.2 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ'ল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো 5 স্পীড মেনুৱেল, 5 স্পীড এএমটি বা 6 স্পীড ডিচিটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । এই ইঞ্জিনটোত ফেক্টৰীত ফিট কৰা চিএনজি কিটৰ বিকল্পও আছে, যিটো কেৱল মেনুৱেল গিয়াৰবক্সৰ সৈতেহে উপলব্ধ ।

ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় বজাৰত টাটা আলট্ৰ’জ একমাত্ৰ হেচবেক যিয়ে এতিয়াও ডিজেল ইঞ্জিনৰ বিকল্প আগবঢ়াইছে । গাড়ীখনত 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিন আছে যিয়ে 88 বিএইচপি আৰু 200 NM টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এই ইঞ্জিনটোৰ সৈতে 5 স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে ।

