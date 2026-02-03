শ্ৰীলংকাত উপস্থিত পাক দল: আই চি চিলৈ এতিয়াও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নাই পি চি বিয়ে

শ্ৰীলংকাত উপস্থিত পাক দল: আই চি চিলৈ এতিয়াও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নাই পি চি বিয়ে
ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচখনক লৈ অনিশ্চয়তা অব্যাহত আছে ৷ পি চি বিৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনো নিশ্চয়তা পোৱা হোৱা নাই ।
Published : February 3, 2026 at 2:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণৰ বাবে শ্ৰীলংকাত উপস্থিত হৈছে পাকিস্তান ক্ৰিকেট দল ৷ পাকিস্তানে ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলৰ জৰিয়তে নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৷ কিন্তু টি-২০ বিশ্বকাপ আৰম্ভ হোৱাৰ কিছুদিন পূৰ্বে পাকিস্তান চৰকাৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ জাতীয় দলটোৱে খেল খেলিব নোৱাৰিব বুলি ঘোষণা কৰি সকলোৰে উৎসাহ-উদ্দীপনাত চেঁচা পানী ঢালে ৷
পাকিস্তান চৰকাৰে দেওবাৰে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ পাকিস্তান চৰকাৰে আই চি চি বিশ্বকাপ ২০২৬ত পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে; অৱশ্যে ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলে খেলপথাৰত নামিব নোৱাৰে ।" পাকিস্তান চৰকাৰৰ এই ঘোষণাৰ পাছত এক নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷
আই চি চিৰ সতৰ্কবাণী
ইয়াৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে (আই চি চি)ও এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰি কয় যে আই চি চিৰ অনুষ্ঠানত কিছুমান মেচ খেলা আৰু আন কিছুমানক বৰ্জন কৰাটো খেলৰ মনোভাৱৰ বিৰোধী ৷ আই চি চিয়ে পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডক এই সিদ্ধান্তৰ ফলত তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ দেশৰ ওপৰত কি ভয়াৱহ পৰিণতি পৰিব সেই বিষয়েও অৱগত কৰে আৰু নিৰ্বাচিত অংশগ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰা নহ’ব বুলি সকীয়াই দিয়ে । আই চি চিয়ে লগতে এই বৰ্জনৰ সন্দৰ্ভত পি চি বিৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক লিখিত জাননী পোৱা নাই বুলিও উল্লেখ কৰে ৷
আনুষ্ঠানিক পত্ৰ লিখিবলৈ অস্বীকাৰ পি চি বিৰ
ইফালে পি চি বিয়ে নিজৰ সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে আই চি চিক জনোৱাৰ বাবে অনিচ্ছুকতা ব্যক্ত কৰিছে৷ টেলিকম এছিয়া স্প’ৰ্টছে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, “যিহেতু এইটো চৰকাৰী সিদ্ধান্ত আৰু চৰকাৰী মঞ্চৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰা হৈছে, গতিকে আই চি চিলৈ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷”
পি চি বিৰ এক সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰতিবেদনত প্ৰশ্ন কৰা হৈছে যে ভাৰতে কেতিয়াবা আই চি চিক জনাইছিল নেকি যে তেওঁলোকে পাকিস্তানলৈ যাত্ৰা নকৰে আৰু চৰকাৰী পত্ৰ দিবলৈ কোৱাত তেওঁলোকে কেতিয়াও কৰা নাছিল ৷ গতিকে, লিখিতভাৱে কিবা এটা দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছেনে ?
নিষেধাজ্ঞা এৰাই চলাৰ প্ৰচেষ্টা পি চি বিৰ
ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে যে পি চি বিয়ে ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বিবাদ দীঘলীয়া কৰিব বিচাৰিছে আৰু আই চি চিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ অৱশ্যে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পি চি বিয়েও মেচ বৰ্জনৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটোও স্পষ্ট ৷ সেয়েহে তেওঁলোকে কয় যে এইটো ব’ৰ্ডৰ সিদ্ধান্ত নহয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, যাৰ বাবে তেওঁলোক বান্ধ খাই আছে ৷
ইফালে এই সিদ্ধান্তই ক্ৰিকেট জগতখনত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো ভাৰত-পাকিস্তানৰ খেলখন নহ’লে আই চি চিৰ চৰকাৰী সম্প্ৰচাৰক কোম্পানীটোৱে যথেষ্ট আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব আৰু তেওঁলোকে বিষয়টো আদালতলৈ লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ পি চি বিয়েও প্ৰতিটো মঞ্চত এই গোচৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু হোৱাৰ ইংগিত দিছে ৷