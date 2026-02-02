টি-২০ বিশ্বকাপ খেলিব পাকিস্তানে, কিন্তু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নোৱাৰিব খেলিব
টি-২০ বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই তথ্য সদৰী কৰে ।
Published : February 2, 2026 at 7:27 AM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ আৰম্ভ হ’বলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে এক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে৷ পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকৰ দলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব নোৱাৰিব ৷ এই তথ্য ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে ৷
নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি, অহা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলম্বোত দুয়োটা দল মুখামুখি হোৱাৰ কথা আছিল ৷ পাক ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত এতিয়া সকলোৱে আই চি চি আৰু বিচিচিআইৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে ৷ পাকিস্তানৰ এই চৰকাৰী আদেশৰ পাছত এতিয়া পাকিস্তানে টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু কলম্বোত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ নহয় ৷ এই সিদ্ধান্তই ক্ৰিকেট অনুৰাগীক যথেষ্ট হতাশ কৰি তুলিছে ৷ দুয়োখন দেশৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল এই হাই-প্ৰফাইল আৰু হাই-ভল্টেজ মেচখনৰ বাবে ৷ কিন্তু পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ এই ঘোষণাৰ পাছত এতিয়া বিভ্ৰান্তিকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
#ICCT20WORLDCUP | Pakistan will not play the match against India on February 15th, tweets Government of Pakistan pic.twitter.com/4dUN9Xi1EE— ANI (@ANI) February 1, 2026
বিশ্বাস কৰা হৈছে যে আই চি চিয়ে এতিয়া কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব ৷ খবৰ অনুসৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ মেচ সূচীৰ বাবে এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ৷ এতিয়ালৈকে আই চি চি বা বি চি চি আইৰ পৰা কোনো সঁহাৰি দিয়া হোৱা নাই ৷
ইয়াৰ পূৰ্বেও বাংলাদেশ সন্দৰ্ভত আই চি চিয়ে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ আই চি চিয়ে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি বাংলাদেশ ক্ৰিকেট দলক ভাৰতত খেলিবলৈ কৈছিল যদিও বাংলাদেশে ভাৰতৰ বাহিৰত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ৷ আই চি চিয়ে ইয়াৰ দাবী সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰে আৰু পাছত বাংলাদেশ ক্ৰিকেট দলটোক টি-২০ বিশ্বকাপৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰি স্কটলেণ্ডক স্কোৱাডত স্থান দিয়ে ৷