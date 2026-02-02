ETV Bharat / sports

টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ মুখামুখি নহয় পাকিস্তান, সম্ভাব্য পৰিণতি সম্পৰ্কে আই চি চিয়ে দিলে কঠোৰ বাৰ্তা

পাকিস্তান চৰকাৰে দেওবাৰে নিজৰ দলটোক টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনুমোদন জনায় যদিও পাকিস্তান দলে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে মেচখন খেলিব নোৱাৰিব বুলিও সিদ্ধান্ত লয় ।

Published : February 2, 2026 at 10:26 AM IST

হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপৰ খেল বৰ্জনৰ সিদ্ধান্তক লৈ পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডক সকীয়াই দিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে (আই চি চি) ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে দেওবাৰে কয় যে পাকিস্তানে আগন্তুক পুৰুষ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত নিৰ্বাচিতভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ এৰ সংঘৰ্ষ বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্তই বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ অখণ্ডতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত দেশৰ এই ক্ৰীড়াৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিণতি হ’ব পাৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ আনুষ্ঠানিক তথ্যৰ বাবে এতিয়াও অপেক্ষা কৰি আছে বুলিও আই চি চিয়ে প্ৰকাশ কৰে ৷

এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত আই চি চিয়ে কয়, "আই চি চিৰ পুৰুষ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত নিৰ্বাচিতভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাকিস্তান চৰকাৰে নিজৰ জাতীয় দলটোক নিৰ্দেশ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত যি বক্তব্য দিছে, সেই বক্তব্যটো আই চি চিয়ে লক্ষ্য কৰিছে ৷ আই চি চিয়ে পি চি বিৰ পৰা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, কিন্তু নিৰ্বাচিত অংশগ্ৰহণৰ এই স্থিতি এটা বিশ্বব্যাপী ক্ৰীড়া ইভেণ্টৰ মৌলিক ভিত্তিৰ সৈতে মিল থকাটো কঠিন, য'ত সকলো যোগ্য দলে ইভেণ্টৰ সময়সূচী অনুসৰি সমান চৰ্তত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ৷"

বিবৃতিত লগতে কোৱা হৈছে যে আই চি চি প্ৰতিযোগিতাসমূহ ক্ৰীড়াৰ সততা, প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা, ধাৰাবাহিকতা আৰু ন্যায়পৰায়ণতাৰ ওপৰত নিৰ্মিত আৰু নিৰ্বাচিত অংশগ্ৰহণে প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ মনোভাৱ আৰু পবিত্ৰতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ বিষয়ত আই চি চিয়ে চৰকাৰৰ ভূমিকাক সন্মান কৰিলেও এই সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী খেলৰ স্বাৰ্থ বা পাকিস্তানৰ লাখ লাখ লোককে ধৰি বিশ্বজুৰি অনুৰাগীৰ কল্যাণৰ বাবে নহয় ৷

আই চি চিয়ে কয় যে পি চি বিয়ে নিজৰ দেশতে ক্ৰিকেটৰ বাবে উল্লেখযোগ্য আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ বিবেচনা কৰিব বুলি আশা কৰিছে, কিয়নো ইয়াৰ ফলত বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ তেওঁ নিজেই সদস্য আৰু হিতাধিকাৰী ৷ আই চি চিয়ে কয়, "আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ সফল আয়োজন আই চি চিৰ অগ্ৰাধিকাৰ হৈয়েই আছে, যিটো পি চি বিকে ধৰি ইয়াৰ সকলো সদস্যৰ দায়িত্বও হ'ব লাগে ৷ তেওঁলোকে আশা কৰে যে পি চি বিয়ে পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য সমাধানৰ সন্ধান কৰিব, যিয়ে সকলো অংশীদাৰৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব ৷"

পাকিস্তানৰ স্কোৱাড :

ছলমান আলী আঘা (অধিনায়ক), আব্ৰাৰ আহমেদ, বাবৰ আজম, ফাহিম আশ্ৰফ, ফাখৰ জামান, খোৱাজা, মহম্মদ নাফাই, মহম্মদ নৱাজ, মহম্মদ ছলমান মিৰ্জা, নছিম শ্বাহ, চাহিবজাদা ফাৰহান, ছাইম আয়ুব, শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদী, ছাদাব খান, ওছমান খান আৰু ওছমান তাৰিক ৷

লগতে পঢ়ক : টি-২০ বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ অদ্ভূত সিদ্ধান্ত; ভাৰতৰ সন্মূখীন হোৱাত আপত্তি দৰ্শাই বয়কট কৰিলে মেচ

