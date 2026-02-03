ETV Bharat / sports

পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্তক লৈ ভাৰতে ভংগ কৰিলে মৌনতা; ক’লে, আমি আই চি চিৰ সৈতে...

টি-২০ বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্তক লৈ ভাৰতে স্পষ্ট কৰিলে নিজৰ স্থিতি ৷

T20 WORLD CUP 2026
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড (Gatty Images)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 8:06 AM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ মেচ বৰ্জন কৰাৰ পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্তক লৈ মৌনতা ভংগ কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে (বি চি চি আই) ৷ এই সন্দৰ্ভত আই চি চিৰ স্থিতি সমৰ্থন কৰি বি চি চি আইয়ে কয় যে আই চি চিৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে তেওঁলোকে অধিক মন্তব্য দিব ৷

কি ক’লে বি চি চি আইয়ে ?

বি চি চি আইৰ উপাধ্যক্ষ ৰাজীৱ শুক্লাই কয়, "আই চি চি প্ৰতিযোগিতাত খেল মনোভাৱৰ ক্ষেত্ৰত আই চি চিৰ স্থিতিৰ সৈতে আমি একমত ৷ এই সমগ্ৰ বিতৰ্কক লৈ আই চি চিয়ে এক বৃহৎ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত তেওঁলোকে ক্ৰীড়াবিদ্যাৰ কথা কৈছে ৷ আমি আই চি চিৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ একমত ৷ যেতিয়ালৈকে আমি আই চি চিৰ সৈতে কথা নাপাতো, তেতিয়ালৈকে বি চি চি আইয়ে এই বিষয়ত কোনো মন্তব্য নকৰে ৷"

পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্ত

দেওবাৰে পাকিস্তান চৰকাৰে নিজৰ এক্স একাউণ্টত এটা পোষ্টত কয়, "ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ পাকিস্তান চৰকাৰে আই চি চি বিশ্বকাপ ২০২৬ত পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে; অৱশ্যে ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলে খেলপথাৰত নামিব নোৱাৰে ।" উল্লেখ্য যে পাকিস্তান চৰকাৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলিব নোৱৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কোনো কাৰণ দাঙি ধৰা নাছিল ৷

কি ক’লে আই চি চিয়ে ?

পাকিস্তানৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে আই চি চিয়েও এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰি ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁলোকে কয়, "নিৰ্বাচিত অংশগ্ৰহণ এটা বিশ্বব্যাপী ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ মৌলিক দিশৰ সৈতে অসঙ্গতিপূৰ্ণ আৰু ই আশা কৰে যে পি চি বিয়ে সকলো অংশীদাৰৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা আগুৱাই যোৱাৰ পথ বিচাৰি পাব ৷" আই চি চিয়ে লগতে কয় যে এই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা পাকিস্তানে নিজৰেই যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব, কিয়নো এই অনুষ্ঠানৰ অন্যতম প্ৰধান হিতাধিকাৰী পাকিস্তান ৷

২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচ

মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে টি-২০ বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ ‘এ’ত একেলগে স্থান লাভ কৰাৰ লগতে আমেৰিকা, নেদাৰলেণ্ড, আৰু নামিবিয়াকো গ্ৰুপ ‘এ’ত ৰখা হৈছে ৷ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান আৰম্ভ কৰিব মেন ইন ব্লু দলে ৷ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ অৱশ্যে পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত এতিয়া ই অনিশ্চয়তাৰ গহ্বৰত ৷

টি-২০ বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ আকৰ্ষণীয় অভিলেখ

তদুপৰি আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ অভিলেখ দুৰ্বল ৷ এই ইভেণ্টত দুয়োটা দলে ৮ বাৰ ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে খেলিছে, ভাৰতে ৭ বাৰ আৰু পাকিস্তানে এবাৰ জয়লাভ কৰিছে ৷

