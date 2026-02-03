পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্তক লৈ ভাৰতে ভংগ কৰিলে মৌনতা; ক’লে, আমি আই চি চিৰ সৈতে...
টি-২০ বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্তক লৈ ভাৰতে স্পষ্ট কৰিলে নিজৰ স্থিতি ৷
Published : February 3, 2026 at 8:06 AM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ মেচ বৰ্জন কৰাৰ পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্তক লৈ মৌনতা ভংগ কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে (বি চি চি আই) ৷ এই সন্দৰ্ভত আই চি চিৰ স্থিতি সমৰ্থন কৰি বি চি চি আইয়ে কয় যে আই চি চিৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে তেওঁলোকে অধিক মন্তব্য দিব ৷
কি ক’লে বি চি চি আইয়ে ?
বি চি চি আইৰ উপাধ্যক্ষ ৰাজীৱ শুক্লাই কয়, "আই চি চি প্ৰতিযোগিতাত খেল মনোভাৱৰ ক্ষেত্ৰত আই চি চিৰ স্থিতিৰ সৈতে আমি একমত ৷ এই সমগ্ৰ বিতৰ্কক লৈ আই চি চিয়ে এক বৃহৎ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত তেওঁলোকে ক্ৰীড়াবিদ্যাৰ কথা কৈছে ৷ আমি আই চি চিৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ একমত ৷ যেতিয়ালৈকে আমি আই চি চিৰ সৈতে কথা নাপাতো, তেতিয়ালৈকে বি চি চি আইয়ে এই বিষয়ত কোনো মন্তব্য নকৰে ৷"
VIDEO | On Pakistan’s decision to boycott the T20 World Cup match against India, BCCI Vice President Rajiv Shukla says, “A statement has come... We fully agree with the ICC, but the BCCI will not comment on this until discussions are held with the ICC.”— Press Trust of India (@PTI_News) February 2, 2026
(Full video available on… pic.twitter.com/Epg726iN1V
পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্ত
দেওবাৰে পাকিস্তান চৰকাৰে নিজৰ এক্স একাউণ্টত এটা পোষ্টত কয়, "ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ পাকিস্তান চৰকাৰে আই চি চি বিশ্বকাপ ২০২৬ত পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে; অৱশ্যে ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলে খেলপথাৰত নামিব নোৱাৰে ।" উল্লেখ্য যে পাকিস্তান চৰকাৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলিব নোৱৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কোনো কাৰণ দাঙি ধৰা নাছিল ৷
কি ক’লে আই চি চিয়ে ?
পাকিস্তানৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে আই চি চিয়েও এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰি ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁলোকে কয়, "নিৰ্বাচিত অংশগ্ৰহণ এটা বিশ্বব্যাপী ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ মৌলিক দিশৰ সৈতে অসঙ্গতিপূৰ্ণ আৰু ই আশা কৰে যে পি চি বিয়ে সকলো অংশীদাৰৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা আগুৱাই যোৱাৰ পথ বিচাৰি পাব ৷" আই চি চিয়ে লগতে কয় যে এই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা পাকিস্তানে নিজৰেই যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব, কিয়নো এই অনুষ্ঠানৰ অন্যতম প্ৰধান হিতাধিকাৰী পাকিস্তান ৷
২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচ
মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে টি-২০ বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ ‘এ’ত একেলগে স্থান লাভ কৰাৰ লগতে আমেৰিকা, নেদাৰলেণ্ড, আৰু নামিবিয়াকো গ্ৰুপ ‘এ’ত ৰখা হৈছে ৷ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান আৰম্ভ কৰিব মেন ইন ব্লু দলে ৷ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ অৱশ্যে পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত এতিয়া ই অনিশ্চয়তাৰ গহ্বৰত ৷
টি-২০ বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ আকৰ্ষণীয় অভিলেখ
তদুপৰি আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ অভিলেখ দুৰ্বল ৷ এই ইভেণ্টত দুয়োটা দলে ৮ বাৰ ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে খেলিছে, ভাৰতে ৭ বাৰ আৰু পাকিস্তানে এবাৰ জয়লাভ কৰিছে ৷