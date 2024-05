মঙলদৈত মানৱতাৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন : পদপথৰ মানসিকভাৱে অসুস্থ ব্যক্তিক উদ্ধাৰ - Lives For Humanity

মঙলদৈ, 24 মে’ : মানৱতা আজিও শেষ হৈ যোৱা নাই । চাৰিওফালে হত্যা-হিংসা-ধৰ্ষণৰ দৰে বৰ্বৰতাৰ বাতৰিৰ মাজতে এটা ভাল বাতৰি । মঙলদৈত দেখা গ'ল মানৱতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন । মঙলদৈত মানসিকভাৱে অসুস্থ এজন ব্যক্তিক উদ্ধাৰ কৰি এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে দেখুৱালে মানৱতাৰ নিদৰ্শন ৷

মানৱতাৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন (ETV BHARAT ASSAM)

পদপথত ঘূৰি ফুৰা মিলন আজি মুক্ত ৷ তেওঁক মুক্ত কৰিলে Unity we the blood donor নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে ৷ মঙলদৈ চহৰৰ কৰিম চকৰ পদপথত, ট্ৰেফিক পইন্টত বহি-শুই থকা মানসিকভাৱে অসুস্থ মিলনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো ৷

এই গৰমতো প্ৰায় 25-30 টা চোলা পিন্ধি থকা মিলনক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল Unity we the blood donor নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো ৷ এতিয়াৰ পৰা মিলনে আৰু পথে পথে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে ৷ মঙলদৈত বিভিন্ন সামাজিক কাম-কাজেৰে পৰিচিত Unity we the blood donor নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো প্ৰশংসনীয় কাৰ্যৰে ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় ৷ এইবাৰ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য পথত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা একাংশ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকক উদ্ধাৰ কৰা ৷

কৰিম চকৰ পৰা মিলনক উদ্ধাৰ কৰি লেতেৰা কাপোৰ খুলি গা ধুৱাই, চুলি-দাড়ি কটাই পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পৰিধান কৰোৱাই সংগঠনটোৱে ৷ লগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে ঔষধো প্ৰদান কৰা হয় মিলনক ৷ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত মিলনে পৰিধান কৰা কেইবাটাও চাৰ্টৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় প্ৰায় 10-20-50 টকাৰ নোটৰ প্ৰায় 8 হাজাৰৰো অধিক ধন ৷ মিলনক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত শনিবাৰে তেজপুৰ মানসিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে সংগঠনটোৰ সম্পাদক ৰুমু বড়োৱে ৷ উল্লেখযোগ্য যে মঙলদৈ চহৰত এনেধৰণৰ কেবাগৰাকীও মানসিকভাবে দুৰ্বল ব্যক্তিক আজি উদ্ধাৰ কৰে সংগঠনটোৱে ৷ সংগঠনটোৰ এই কাৰ্যক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে ৷

