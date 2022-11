کولکاتا:مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے انٹالی کے فلپس جنکشن کے قریب لاوارث ریلوے کوارٹرز سے ایک نوجوان خاتون کی خون آلود لاش برآمد ہوئی ہے۔Body Of Bihar Girl Recovered At Beliaghata In Kolkata In West Bengal

منگل کو اس واقعہ سے کولکاتا کے انٹالی تھانہ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولس ذرائع کے مطابق متوفی کا نام انجلی کماری ہے۔ 18 سال کی انجلی علاج کے لیے کلکتہ آئی تھی۔ پولیس کا ابتدائی قیاس ہے کہ نوجوان خاتون کو قتل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق منگل کی صبح فلپس جنکشن کے قریب متروکہ ریلوے رہائش سے نوجوان خاتون کی لاش برآمد ہوئی، متوفی کا نام اور شناخت بعد میں معلوم ہوئی۔

ذرائع کے مطابق ؓانجلی بہار کی رہنے والی ہے۔ تھانہ اینٹلی کی پولیس نے تحقیقات شروع کردی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لال بازار کی ہومیسائیڈ برانچ نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔Body Of Bihar Girl Recovered At Beliaghata In Kolkata In West Bengal