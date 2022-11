جنوبی24 پرگنہ: مغربی بنگال کے جنوبی24 پرگنہ کے نریندر پور تھانہ علاقے میں واقع فیکٹری میں آج شام اچانک سے گیس لیک ہونے سے افراتفری مچ گئی۔ گیس کی زد میں آکر تین دو لوگوں کے بیمار پڑنے کی اطلاع ہے ۔پولیس اور فائر بریگیڈ عملہ حالات پر قابو پانے کی ہرممکن کوشش میں مصروف ہے۔Gas Leak In Water Factory In south 24 parganas In West Bengal فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتے کہ افراتفری مچ گئی۔ گیس لیک کے سبب علاقے میں دہشت کا ماحول ہے۔

مقامی تھانے کی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا۔ فائربریگیڈ کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ کر گیس لیک کے واقعہ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہوگئی۔ پولیس نے کہا کہ پورے معاملے کی تفتیش کی جارہی ہے ۔اس معاملے میں اب تک واضح طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے۔حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

پولیس نے مزید کہاکہ لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔فیکٹری کے اندر ایک بھی ملازمین موجود نہیں ہے۔کسی کے بیمار پڑنے کی اطلاع نہیں ہے۔

دوسری طرف فائر بریگیڈ کے مطابق حالات مکمل طور پر قابو میں ہیں۔ لیکن ہواوں میں گیس موجود ہے اس لئے لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔دمکل کے اہلکار فیکٹری میں موجود ہیں اور تفتیش کر رہے ہیں۔ فئ الحال فیکٹری میں ایک بھی مزدور پھنسا ہوا نہیں ہے۔Gas Leak In Water Factory In south 24 parganas In West Bengal