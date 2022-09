غازی آباد: ریاست اترپردیس کے شہر نیواری کے لوگ ہماچل پردیش کے جوالا جی مندر سے اکھنڈ جیوتی لائے تھے۔ دوپہر 12 بجے کے قریب عقیدت مند جیوتی لے کر قصبہ نیواری گنگانہار پل پر پہنچے۔ شہر نیواری کے لوگوں نے جیوتی کو لانے والے عقیدت مندوں کا پرجوش استقبال کیا۔ اس کے بعد تمام لوگ گنگانہار پل سے چوکے دیوی مندر کی طرف چل پڑے۔ جب مذہبی یاترا مین روڈ پر کمیونٹی سنٹر کے سامنے پہنچی تو یاترا کا پہلے کون استقبال کرے گا، اس معاملے پر دونوں فریقین آپس میں لڑ پڑے۔ لڑائی میں بی جے پی اکنامک سیل کے ضلع کنوینر نتن تیاگی زخمی ہو گئے۔ Two Group Of A Same Community Clash In Gaziabad

اچانک حالات اتنے بگڑ گئے کہ لاٹھیاں، ڈنڈے اور لوہے کی راڈ چلنے لگیں۔ شدید پتھراؤ ہوا۔ تھانہ نواری پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے جب دنگائیوں پکڑنے کی کوشش کی تو انہیں بھی دھکے دیے گئے اور ہاتھا پائی کی گئی۔مودی نگر میں مذہبی دورے کا خیرمقدم کرنے پر ہنگامہ آرائی کے بعد موقع پر ایک ہجوم جمع ہوگیا۔

اس تصادم میں چھ سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے زخمیوں کو طبی معائنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تھانہ انچارج منوج کمار کا کہنا ہے کہ تحریر کے آنے پر رپورٹ درج کرائی جائے گی۔ مذہبی یاترا کو پولیس کی حفاظت میں مندر لے جایا گیا۔:Regarding the reception of the religious pilgrimage two groups of sticks ran