وارانسی: گیانواپی مسجد شرینگار گوری کیس میں آج ضلع جج اجے کرشنا وشویش کی عدالت میں دوپہر دو بجے کے بعد سماعت شروع ہوگی۔ اس سے قبل ہونے والی سماعت میں مدعی کی جانب سے اپنے نکات رکھے گئے ہیں اور آج مسلم فریق کو کاؤنٹر داخل کرکے اعتراض کا موقع دیا جائے گا۔ Gyanvapi Masjid Shringar Gauri Case Hearing

دراصل گیانواپی شرینگار گوری کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد مئی کے مہینے سے اس کیس کی سماعت سینئر سول ڈویژن روی کمار دیواکر کی عدالت سے ڈسٹرکٹ جج کورٹ میں منتقل کی جارہی ہے۔ معاملہ برقرار ہے یا نہیں اس حوالے سے عدالت میں کارروائی جاری ہے۔ اس معاملے میں سماعت کی جا سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے عدالت میں کارروائی چل رہی ہے۔ Hearing in the court of District Judge Ajay Krishna

اس کیس میں ہندو فریق یعنی مدعی نے مسلم فریق کی جانب سے اپنا نقطہ نظر رکھتے ہوئے 51 نکات پر دلائل مکمل کر لیے تھے، جس کے بعد پہلے مدعی نمبر 2 سے 5 منجو ویاس، ریکھا پاٹھک، سیتا ساہو اور لکشمی دیوی کے وکلاء نے اپنی باتیں عدالت کے سامنے رکھی تھی۔ جس میں ہری شنکر جین اور وشنو جین نے شری کاشی وشواناتھ ایکٹ پر تمام دلائل پیش کرتے ہوئے گیانواپی کمپلیکس کو دیوتا کی ملکیت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ گیانواپی کمپلیکس ہندوؤں کی ملکیت ہے۔

جس کے بعد مدعی نمبر ایک راکھی سنگھ کے وکلاء کی جانب سے یہ دلیل دی گئی ہے کہ یہ واقعہ شرنگار گوری میں باقاعدہ درشن کے بارے میں ہے نہ کہ گیانواپی کیمپس میں کیا ہے اور کیا نہیں، یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ قابل سماعت ہے۔

یہ بھی پڑھیں: Shahi Eidgah Masjid Case: متھرا شاہی عیدگاہ مسجد معاملہ میں آج سے روزانہ ہوگی سماعت

ہندو فریق نے 100 فیصلوں کے ساتھ 361 صفحات اپنے اور کمنٹ کے کورٹ کے سامنے رکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سنہ 1993 تک یہاں شرنگار گوری کی پوجا ہوتی تھی، اب بھی کرنی چاہیے۔ سال 1993 میں حکومت نے اچانک رکاوٹیں لگا کر باقاعدہ درشن اور پوجا بند کر دی۔ اس لیے پلیسز آف ورسز ایکٹ اور وقف ایکٹ یا کوئی ایکٹ کی دفعات شرنگار گوری کیس میں لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ گیانواپی کی کسی بھی زمین پر ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔