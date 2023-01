سرینگر: نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج اتر پردیش کے غازی آباد میں راہل گاندھی کے ساتھ "بھارت جوڑو یاترا" میں شامل ہوئے۔فاروق عبداللہ جموں کشمیر کے پہلے سیاسی لیڈر ہیں جو راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہوئے۔Farooq Abdullah Joins Bharat Jadoo Yatra

بتادیں کہ فاروق عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ جموں کشمیر میں اس یاترا کا حصہ بنیں گے۔یہ یاترا آج اتر پردیش سے گزر رہی ہے اور اس ریاست کے بعد یہ ریاست ہریانہ سے گزر کر جموں کشمیر میں داخل ہونے والی ہے۔Bharta Jadoo Yatra In UPکانگرس کے مطابق 22 جنوری کو یہ یاترا جموں صوبے کے کٹھوعہ ضلع سے شروع ہوگی اور نو روز کا پیدل سفر کرکے سرینگر میں اختتام کو پہنچے گی۔ نو روز پر مشتمل یہ یاترا 21 جنوری کو کٹھوعہ کے لکھنپور سے شروع ہوگی اور 30 جنوری کو سرینگر میں اس کا اختتام ہوگا۔ Bharat Jodo Yatra to Reach Kashmir in January

بتایا جاتا ہے کہ سرینگر میں راہل گاندھی لالچوک میں قومی پرچم لہرائیں گے۔ راہل گاندھی کی اس یاترا کو حفاظت کے ساتھ کامیاب بنانے کے لیے گزشتہ ہفتے کانگرس کے جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال اور دیگر لیڈران ایل جی منوج سنہا سے ملے اور یاترا منقعد کرنے کے لیے اجازت مانگی۔

بتادیں کہ بھارت جوڑو یاترا، انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے شروع کی گئی ایک عوامی تحریک ہے۔ کانگریس کے رہنما راہُل گاندھی، پارٹی کیڈر اور عام لوگوں کو پیدل چلنے کے لیے متحرک کر کے اس تحریک کو منظم کر رہے ہیں۔ یہ یاترا کنیا کماری، جزیرہ نما کے جنوبی سرے سے جموں و کشمیر تک چلے گی جو 150 دنوں میں 3570 کلومیٹر پر محیط ہے۔