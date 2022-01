جموں و کشمیر میں کورونا کے یومیہ کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں، جمعرات کے روز 1966افراد کی رپورٹ مثبت آئی جبکہ 5 مریض فوت ہوئے ہیں۔ JK reports 1966 fresh Covid cases

سرکاری ترجمان نے بتایا کہ جموں وکشمیر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران 1966افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ۔ Spike in Covid Cases In J&K

انہوں نے عداد وشمار ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ سری نگر میں جمعرات کے روز 416افراد کورونا وائرس میں مبتلا پائے گئے ، بارہمولہ میں 311، بڈگام میں 159، پلوامہ میں بارہ، کپواڑہ میں 26، اننت ناگ میں 39، بانڈی پورہ میں 53، گاندر بل میں سات ، کولگام میں 52 اور شوپیاں میں دو افراد کی رپورٹ پازٹیو آئی ہے۔Covid cases in Jammu and Kashmir

انہوں نے بتایا کہ جموں ضلع میں 434افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی، اُدھم پور میں 136، راجوری میں 55، ڈوڈہ میں 21، کٹھوعہ میں 49، سانبہ میں 36، کشتواڑ میں 19پونچھ میں 26، رام بن میں چھ اور ریاسی میں 107افراد کی رپورٹ جمعرات کے روز مثبت آئی ہے۔

سرکاری ذرائع کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران 271مریضوں کو صحت یابی کے بعد ہسپتالوں سے رخصت کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہاکہ جموں وکشمیر میں فی الوقت 7ہزار 936 ایکٹیو کیسز ہیں جن میں صوبہ جوں میں چار ہزار 82اور کشمیر میں 3ہزار 850 شامل ہیں۔ Active cases of covid 19 in Jammu and Kashmir

دریں اثنا ذرائع کا کہنا ہے کہ کورونا کے یومیہ معاملات میں روز افزاں اضافے کے بعد جموں وکشمیر انتظامیہ نے ماہرین کے ساتھ اس صورتحال سے نمٹنے کی خاطر صلاح مشورہ شروع کیا ہے۔

ذرائع کے مطابق چونکہ جموں وکشمیر کے لگ بھگ ہر علاقے میں کورونا کے پازٹیو کیسز ہیں جس کے پیش نظر انتظامیہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاون کے نفاذ پر غور کر رہی ہیں۔

معلوم ہوا ہے کہ جموں وکشمیر کے سینئر ڈاکٹرز نے انتظامیہ کو مشورہ دیا ہے کہ کورونا رہنما خطوط پر عملدآمد ناگزیر ہے لہذا اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیاجانا چاہئے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ جموں وکشمیر انتظامیہ نے سبھی اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو آگاہی فراہم کی ہے کہ ایس او پیز پر عملدآمد نہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکے