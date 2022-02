جموں :حکومت جموں و کشمیر نے آج مرکز کے زیر انتظام علاقے میں شیپ فارمنگ سیکٹر کو تبدیل کرنے کیلئے تعاون کی ایک یادداشت ( ایم او سی ) پر دستخط کئے ہیں۔ مجازی ایم او سی پر دستخط کی تقریب کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون میں کی۔ The Virtual MoC Signing Ceremony

ایم او سی پر پرنسپل سیکرٹری محکمہ حیوانات اور بھیڑ پروری حکومت جموں و کشمیر نوین کمار چودھری اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوزی لینڈ جی 2 جی Mischa Mannix-Opie مسچا منکس اوپی نے بھیڑوں کے شعبے میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی تکمیل کیلئے جموں و کشمیر اور نیوزی لینڈ کے درمیان باہمی عزم کے طور پر دستخط کئے تھے۔ Mutual Commitment Between J&K and New Zealand

اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں و کشمیر اور نیوزی لینڈ کے درمیان نئی شراکت داری یو ٹی کے مویشیوں کے شعبے میں پیداوار اور پیداواری صلاحیت کو فروغ دے گی۔ Boost Production & Productivity in livestock Sector of The UT

لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ایم او سی کا بنیادی مقصد کسانوں کے معاوضے کو بہتر بنانا، تحقیق اور ترقی میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی مویشیوں کی مصنوعات کی مارکیٹنگ اور ویلیو ایڈیشن ہے۔

لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نیوزی لینڈ عالمی سطح پر بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا ایک اہم شراکت دار ہے اور ہم اپنے تعلقات کو نہ صرف گہرے بندھنوں اور ثقافتی وابستگیوں کی وجہ سے بلکہ اپنے اسٹریٹجک کنورجنس، عالمی مفادات اور اقتصادی صلاحیت کی پختہ سمجھ کی وجہ سے بھی خصوصی قدروں کو جوڑتے ہیں۔ Lt Governor On New Zealand

لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ عزت مآب وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم محترمہ جیسنڈا آرڈرن عوام کیلئے جمہوریت، امن اور خوشحالی کے نظریات کو فروغ دینے کیلئے مشترکہ عزم پر یقین رکھتے ہیں۔ Lt Governor Manoj Sinha on MoC with New Zealand G2G

انہوں نے کہا کہ پچھلے دو برسوں سے عالمی وبائی امراض کے ہنگامہ خیز واقعات کے باوجود بھارت اور نیوزی لینڈ کے تعلقات میں تقریباً ہموار تسلسل رہا ہے ۔

لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ اس سال دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے آغاز کی 70 ویں سالگرہ ہے اور یہ ہمیں اپنی شراکتداری کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور ایک طویل مدتی، باہمی مضبوط اقتصادی تعلقات کی مضبوط عمارت بنانے کے ہمارے عزم کو تقویت دیتا ہے ۔

لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ نئی شراکتداری کا مقصد اگلے تین برسوں میں مویشیوں کی مصنوعات کے معیار میں خاطر خواہ اضافہ، اون کی پیداوار اور پروسیسنگ کی سہولیات متعارف کرانے اور جموں و کشمیر کی آمدنی اور فوائد کو بڑھانے کیلئے ویلیو ایڈیشن کے ساتھ پیداوار کو دوگنا کرنا ہے۔

لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں و کشمیر کی حکومت نے پچھلے ڈھائی برسوں میں مختلف شعبوں میں بے مثال اصلاحات کی ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ 2020-21 کے دوران ایک اختراعی اور خود کو برقرار رکھنے والا انٹی گریٹڈ شیپ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کا مقصد مویشیوں کی پیداوار کو بڑھانا اور اس شعبے میں انٹر پرنیور شپ بنانا تھا ۔J&K Govt signs MoC with New Zealand G2G

لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دونوں ممالک کی قیادت ہمارے اقتصادی اور تجارتی تعاون کے وسیع امکانات پر یقین رکھتی ہے ۔

نیوزی لینڈ کے ہائی کمشنر ایچ ای ڈیوڈ پائن نے امید ظاہر کی کہ معاہدے کا تعاون جموں و کشمیر اور نیوزی لینڈ کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور زمینی سطح پر مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔ J&K Govt signs MoC with New Zealand G2G

مرکزی سیکرٹری مویشی پروری اتل چترویدی نے جموں و کشمیر کی حکومت کو مویشیوں کے شعبے میں خود کفیل بنانے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی آمدنی کو بڑھانے اور جموں و کشمیر کی معیشت کو بہتر بنانے کیلئے نئی پیش رفت کرنے کے منفرد اقدام پر مبارکباد دی۔Government of Jammu & Kashmir

چیف سیکرٹری جموں و کشمیر ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے اس موقع پر کہا کہ ایم او سی ہمارے بہترین دو طرفہ تعلقات کو مزید رفتار دینے اور جموں و کشمیر بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان زیادہ ادارہ جاتی روابط کو آسان بنانے کیلئے ایک بروقت قدم ہے ۔

نیوزی لینڈ جی 2 جی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ Mischa Mannix-Opie نے کہا کہ جدید ترین سائینسی مداخلتوں کو جے اینڈ کے تک بڑھایا جائے گا جس میں مویشیوں کی مصنوعات جیسے اون کی مارکیٹنگ کی جائے گی تا کہ کسانوں کی پیداوار کی قدر میں اضافہ ہو سکے ۔ Mischa Mannix-Opie, Executive Director, New Zealand G2G

پرنسپل سیکرٹری برائے حکومت حیوانات اور بھیڑ پالن نوین کمار چودھری نے ایم او سی کے وسیع خاکوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ نئی پہل کا کسانوں کے معاوضے پر براہ راست اثر پڑے گا اور جموں و کشمیر میں بھیڑ پالنے کے شعبے میں بہتری آئے گی۔

نیوزی لینڈ کے تجارتی کمشنر برائے جنوبی ایشیا رالف ہیز، ڈائریکٹر اوشیانا روبی جسپریت، کمرشل منیجر G2G ایرن مہر ، متعلقہ محکموں کے ایچ او ڈیز اور دیگر سینئر افسران نے ذاتی طور پر اور ورچول موڈ کے ذریعے ایم او سی پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی ۔