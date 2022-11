پلوامہ: انکم ٹیکس محکمہ کی جانب سے سرینگر - جموں قومی شاہراہ کے قریب لیتہ پورہ، اونتی پورہ میں واقع خیبر ایگرو فارمز پرائیوٹ لمیٹڈ نام کی دودھ ڈسٹری بیوٹ کرنے والی معروف کمپنی کے مرکزی دفتر پر چھاپہ مارا۔ ذرائع کے مطابق انکم ٹیکس محکمہ کی ایک ٹیم بدھ کی صبح کمپنی کے احاطے میں نمودار ہوئی اور دفتری کاغذات وغیرہ کھنگالنے لگی۔ IT Raid on Khyber Agro Farms in Kashmir

اطلاعات کے مطابق چھاپہ مار ٹیم وہاں تعینات ملازمین کے ساتھ بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے جب کہ مقامی پولیس کی ایک ٹیم بھی ان کے ہمراہ ہے۔ خیبر ایگرو فارمز نامی کمپنی کئی برس قبل یہاں قائم کی گئی تھی اور اس میں دو سو کے قریب ملازمین کام کر رہے ہیں۔ income Tax Raid in South kashmir

