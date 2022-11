احمدآباد: گجرات اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں ہونے والے ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں 5 دسمبر کو احمدآباد کی مختلف اسمبلی سیٹوں پر انتخابات ہون گے جس میں سب سے اہم سیٹ احمدآباد کی باپونگر 49 سیٹ کہلاتی ہے۔ یہاں سے بہت ساری پارٹیاں اور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لینے اترے ہیں ایسے میں احمدآباد کے چمن پورا میں موجود گلبرگ سوسائٹی میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ احسان جعفری سمیت 69 افراد کا قتل عام کیا گیا تھا اس گلبرگ سوسائٹی کے فساد متاثر اور اہم گواہ امتیاز خان پٹھان بھی جنتا دل یونائٹیڈ (جے ڈی یو) سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ Gulbarg society massacre important witness Imtiaz Khan Pathan why is contesting election from JDU

ایسے میں گلبرگ سوسائٹی کے متاثر امتیاز خان پٹھان نے ای ٹی وی بھارت نمائندہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں 20 سال سے انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہوں. میں گلبرگ سوسائٹی کے بنگلہ نمبر 18 میں رہتا تھا جو ابھی بھی بنجر حالت میں پڑی ہوئی ہے لیکن اب تک ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملا. 2002 میں میرے خاندان کے 10 افراد اور احسان جعفری کے بنگلے میں 69 لوگوں کا قتل عام کیا گیا. جس میں سے 38 لاشیں ہی سول اسپتال سے ہمیں ملی تھی اور باقی 49 باڈیز اب تک نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ ایس آئی ٹی نے صحیح طور پر تحقیقات اس وقت نہیں کی اگر وہ سچائی کے ساتھ تحقیق و تفتیش کرتی اور سپریم کورٹ اس کو سپورٹ کرتی تو ذکیہ جعفری کی درخواست کو خارج نہیں کیا جاتا اور نریندر مودی کو کلین چٹ نہیں ملتی۔ Gulbarg Society Massacre 2002



انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہمارا ساتھ کبھی نہیں دیا۔ کانگریس کی وجہ سے ہمیں انصاف نہیں ملا۔ اس اسی لیے ہم گزشتہ دیڑھ سال قتل آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین گجرات کو جوائن کیا تھا تاکہ اسدالدین اویسی ہمارے لیے آواز اٹھائیں اور ہمیں انصاف دلانے میں مدد کریں لیکن ان سے صابر کابلی والا نے ہماری ملاقات نہیں کرائی. نہ ہی انہیں گلبرگ سوسائٹی کا دورہ کرایا. میں نے ایم آئی ایم سے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ مانگا تھا لیکن وہ بھی نہیں دیا گیا اس لیے میں نے میم کو چھوڑا اور حال ہی میں جنتا دل یونائٹیڈ نتیش کمار کی پارٹی کو جوائن کیا انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے باپونگر اسمبلی سے اپنا امیدوار بنایا۔ انہوں نے کہا کہ باپونگر مسلم اقلیتی علاقہ ہے یہاں مسلم امیدوار کو جیتنا چاہیے لیکن کانگریس کے ہمت سنگھ پٹیل کو عوام جتاتی رہی ہے جو ہمارے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اس لیے لوگوں کو ہم پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مسلم امیدوار کو اس سیٹ پر جتانا چاہیے۔