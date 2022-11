ایڈیلیڈ: ہندوستانی کوچ راہول ڈراوڈ نے جمعرات کو ٹی 20 ورلڈ کپ 2022 کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کو مایوس کن قرار دیا لیکن اسے "شرمناک شکست" کہنے سے گریز کیا۔Rahul Dravis said Defeat is Disappointing Not Embarrassing

ایڈیلیڈ اوول میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ہندوستان نے انگلینڈ کو 169 رنز کا ہدف دیا تھا جسے جوس بٹلر اور ایلکس ہیلز کی اوپننگ جوڑی نے 16 اوورز میں حاصل کر لیا۔

میچ کے بعد کی پریس کانفرنس میں، جب ڈریوڈ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ 'شرمناک شکست' ہے، تو انھوں نے کہا، "شرمناک شکست نہیں، لیکن یہ مایوس کن ہے۔"

ڈریوڈ نے کہا، ’’انگلینڈ آج بہتر ٹیم تھی اور وہ ہم سے بہتر کھیلی۔ ہم نے گیند کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔

کیا یہ ایک منصوبہ تھا، لیکن وہ اس کے خلاف کامیاب رہا۔ یہاں گیند اتنی سوئنگ نہیں ہوئی جتنی آسٹریلیا کے دوسرے حصوں میں ہوتی ہے۔ حالات ان کے بہترین مفاد میں تھے، اور بٹلر-ہیلز کی شراکت آج شاندار تھی۔"

یواین آئی