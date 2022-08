نیویارک: برطانیہ کے کیمرون ناری نے سال کے آخری گرینڈ سلیم ایونٹ یو ایس اوپن 2022 کے پہلے راؤنڈ میں منگل کو فرانس کے بینوئٹ پیرے کو شکست دی۔ کورٹ-11 میں ناری نے پیرے کو 6-0، 7-6(1)، 6-0 سے شکست دی۔ Cameron Norrie First Round Win in US Open 2022

ناری نے پہلا اور تیسرا سیٹ بالترتیب 18 منٹ اور 15 منٹ میں جیت لیا۔ دوسرے سیٹ میں پیرے نے اپنے برطانوی حریف کو اچھی فائٹ دی لیکن 5-3 کی برتری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سیٹ کو ہاتھ سے پھسلنے دیا۔

دوسری جانب ناری نے جولائی میں ومبلڈن کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی اور وہ اپنی فارم کو برقرار رکھنا اور یو ایس اوپن میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیں گے۔ اب دوسرے راؤنڈ میں برطانیہ کا مقابلہ جواؤ سوزا یا میکنزی میکڈونلڈ سے ہوگا۔

یو این آئی