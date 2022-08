لاس اینجلس: نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن (ناسا) کو پہلی بار نظام شمسی سے باہر کسی سیارے کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی کے واضح ثبوت ملے ہیں۔

ناسا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 700 نوری سال کے فاصلے پر سورج جیسے ستارے کے گردش کرنے سے سیارے کی ساخت اور تشکیل کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہے۔ NASA Webb Detects Carbon Dioxide in Exoplanet Atmosphere

ناسا نے کہا کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے تعلق سے اس طرح کے واضح شواہد پہلی بار ملے ہیں۔ اس دریافت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس دوربین کے ذریعے چھوٹے چٹانی سیاروں کی پتلی فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا پتہ لگانا اور اس کی پیمائش کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل ہبل، اسپٹزر اسپیس سمیت کئی دوربینوں سے سیارے کی فضا میں پانی کے بخارات، سوڈیم اور پوٹاشیم کی موجودگی کا پتہ چلا تھا۔ Detection of carbon dioxide in the atmosphere

ناسا نے کہا’’جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ‘‘ کی حیرت انگیز انفراریڈ حساسیت سے اب اس سیارے پر بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی تصدیق ہوئی ہے۔

