بارہمولہ: جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی علاقے اوڑی کے لچی پورہ گاؤں میں ایک آدم خور تیندوے کو مار گرایا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کل شام کو اس تیندوے نے ایک 30 سالہ خاتون پر حملہ کر کے زخمی کر دیا تھا جس کے سبب اس خاتون کو فوری طور پر ضلع اسپتال بارہمولہ منتقل کیا گیا۔ زخمی ہوئی خاتون کی شناخت دلشاد بیگم کے طور پر ہوئی ہے۔ Man Eater Leopard hunted down in Ori woman injured in Leopard attack

بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد محکمۂ وائلڈ لائف حرکت میں آیا اور تیندوے کی تلاش شروع کر دی۔ اس کے بعد تیندوے کو دیکھتے ہی گولی مار دی گئی۔ محکمۂ وائلڈ لائف اور پولیس کی جانب سے اس تیندوے کی تلاش کچھ دنوں سے چل رہی تھی جو آج مار گرایا گیا اس آدم خور تیندوا کو مارنے کا فرمان پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ایک آدم خور تیندوے نے دو کمسن بچوں کو بھی اپنا شکار بنایا تھا۔ Leopard Killed in Ori