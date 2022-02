پلوامہ: وادی کے دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ میں بھی شدید برفباری Heavy Snowfall in Pulwama ہوئی تاہم ضلع پلوامہ میں باقی اضلاع کے مقابلے میں زیادہ برفباری درج کی گئی۔ وہیں اس برفباری کی وجہ سے ضلع پلوامہ میں لوگوں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔

ضلع پلوامہ کے ترچھ علاقے میں برفباری کی وجہ سے ایک مکان کو کافی نقصان پہنچا، اس حادثہ میں اہل خانہ بال بال بچ گئے۔ ترچھ علاقے سے تعلق رکھنے والے سجاد احمد صوفی اور نثار احمد صوفی ولد محمد رمضان صوفی کے مکان کی چھت بھاری برفباری کی وجہ سے پوری طرح تباہ ہو چکی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ کل برفباری کی وجہ سے ان کے مکان کی چھت تباہ Financial Loss in Pulwama ہوگئی۔ دونوں بھائیوں نے مزدوری کرکے یہ مکان تعمیر کیا تھا اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پھر سے مکان تعمیر کرسکیں۔

اس سلسلے میں ان کے ایک پڑوس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مزدور پیشہ افراد ہیں اور کل کی برفباری کی وجہ سے ان کے مکان کا کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کافی پسماندہ ہیں اور ان کے لیے دوبارہ مکان تعمیر کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ ان کی مالی امداد کریں تاکہ یہ پھر سے مکان کو تعمیر کر سکیں۔ Financial Loss in Pulwama Due to Snowfall

اس سلسلے میں سجاد احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت مکان کے اندر موجود تھا اور میں بال بال بچا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک نقصان کا جائزہ لینے کے لئے یہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کی مالی امداد کی جائے۔

وہیں ضلع پلوامہ میں گلزار پورہ علاقے میں بھی آخروٹ کا درخت ایک منزلہ عمارت پر گر گیا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب شدید برف باری کے باعث اخروٹ کا درخت اکھڑ گیا اور گلزار پورہ کے فاروق احمد شیخ ولد سونا اللہ شیخ کے گھر کو جزوی نقصان پہنچا۔

ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر پر درخت گرنے سے خاندان معجزانہ طور پر بچ گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ واقعہ میں خاندان کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچا تاہم گھر کی چھت کو نقصان پہنچا ہے۔ Financial Loss in Pulwama Due to Snowfall

مقامی لوگوں نے متاثرہ خاندان کو معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ ان کے مطابق خاندان مالی طور پر کمزور ہے۔ وہیں ضلع کے اچھن علاقے میں ایک شیڈ گرنے سے ایک خاتون زخمی ہوئی ہے، مقامی لوگوں نے زخمی خاتون کو جے سی بی میں اسپتال منتقل کیا۔

وہیں ضلع پلوامہ کے تلنگام گاؤں میں ایک بڑا درخت غلام قادر پنڈت ولد ولی محمد پنڈت کے کئو شیڈ کے ساتھ ساتھ منظور احمد کی دکانوں پر گرگیا، جس کی وجہ سے کئو شیڈ کے ساتھ ساتھ دکانوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔

ضلع پلوامہ میں اگرچہ انتظامیہ نے قصبہ جات اور اہم رابطہ سڑکوں کو بحال کر دیا ہے تاہم بالائی علاقوں میں آج بھی سڑکیں مکمل طور بحال نہیں ہوپائی ہیں۔ Financial Loss in Pulwama Due to Snowfall



جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کل شدید برفباری کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہوئے تھی وہیں انتظامیہ نے اگرچہ قصبہ پلوامہ کی سڑکوں کے ساتھ ساتھ اہم رابطہ سڑکوں سے برف ہٹائے ہیں، جس کے بعد ضلع پلوامہ میں عام زندگی بحال ہونے لگی ہیں۔



تاہم ضلع پلوامہ کے بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے فون کرکے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کو بتایا کہ ان بالائی علاقوں میں ابھی تک انتظامیہ نے سڑکوں کو مکمل طور بحال نہیں کیا ہے جبکہ ان علاقوں میں بجلی بھی ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے۔ وہیں پانی کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ Financial Loss in Pulwama Due to Snowfall





اس سلسلے میں محمکہ آر اینڈ بی کے ایگزیکٹو انجینئر نثار احمد لالا نے کہا کہ ضلع پلوامہ کی سبھی اہم رابطہ سڑکوں کو بحال کردیا گیا ہے، وہی بالائی علاقوں کی اندرونی سڑکوں سے ابھی برف ہٹانا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل تک ضلع پلوامہ کی سبھی رابطہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ اندرونی سڑکوں کو بحال کردیا جائے گا۔ Heavy Snowfall in Pulwama

گزشتہ روز وادئے کشمیر میں ہوئی برف باری کے نتیجے میں جہاں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، وہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لئے وادی کے تقریباً تمام اضلاع میں انتظامیہ متحرک ہوگئی ہے، تاکہ برفباری کے اس موسم میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔



جنوبی ضلع اننت ناگ کے حلقہ انتخاب کوکرناگ میں گزشتہ روز ہوئی برف باری کے باعث لوگوں کو راحت پہنچانے کی غرض سے محکمہ تعمیرات متحرک ہو چکا ہے۔



اس حوالے سے محکمہ تعمیرات عامہ کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر طارق احمد نے ای ٹی وی بھارت کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ان کے حدود میں آنے والے کوکرناگ کے 79 کلومیٹر رابطہ سڑکوں سے برف ہٹائی گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ کوکرناگ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گزشتہ روز سے ہی برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا، جب کہ ابھی تک تمام رابطہ سڑکوں سے برف ہٹائی جا چکی ہے۔

ضلع پلوامہ کے گالندر پانپور میں شدید برفباری کے سبب برف میں پھنسے کئی خانہ بدوش کنبوں کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے جموں و کشمیر پولیس نے بروقت مدد کرتے ہوئے انہیں محفوظ جگہ پر منتقل کیا اور انہیں ضروریات کی چیزیں فراہم کیں۔



واضع رہے کہ گالندر پانپور میں غیر ریاستی خانہ بدوشوں کے کئی کنبے عارضی ٹینٹوں میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں اور شدید برفباری کے سبب جہاں کچھ ٹینٹس برف کے نیچے دب گئے ہیں، وہیں ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی ضروری چیزیں بھی موجود نہیں تھیں جس وجہ سے ان خانہ بدوش کنبوں کو بہت مشکلاتوں کا سامنا درپیش تھا۔

خانہ بدوشوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جموں کشمیر پولیس کے جوانوں نے ایس ڈی پی او پانپور میر امتیاز احمد کی سربراہی میں ان کنبوں کے پاس جا کر ان کی کافی مدد کی ہے، جس وجہ سے ان خانہ بدوش لوگوں کی زندگی بچ پائی ہے۔

جموں سرینگر قومی شاہراہ کو اگرچہ آج ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ تاہم دو روز سے قاضی گنڈ سمیت شاہراہ کے مختلف مقامات پر درماندہ گاڑیوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ جس کی وجہ سے قومی شاہراہ پر ٹریفک جام میں کافی کمی دیکھنے کو ملی اور مسافر اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوگئے۔



تاہم سہ پہر کے بعد گاڑیوں کو پھر قاضی گنڈ میں ہی روکا گیا، جس کی وجہ سے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ مسافروں کی حفاظت کے لیے اس طرح کے اقدامات لازمی ہیں۔



واضح رہے کہ جموں سرینگر قومی شاہراہ سے برف ہٹانے کا کام اور شاہراہ کو قابل آمد و رفت بنانے کےلیے ہر طرح کی و کوششیں کی جا رہی ہیں۔