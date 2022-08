نئی دہلی: صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمونے 75ویں یوم آزادی پر ملک اور بیرون ملک میں رہنے والے سبھی بھارتی باشندوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک آزاد ملک کے طور پر ہندوستان 75سال مکمل کر رہا ہے۔ اس مبارک دن کی سالگرہ مناتے ہوئے ہم لوگ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے تمام مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ The President of the Republic and the Prime Minister Congratulated the People of the Country on Independence Day

صدر جمہوریہ نے ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دی

وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے دن صبح ملک کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا 'تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد، Congratulated Indians on Independence Day