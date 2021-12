حیدرآباد: یہ جاننا کہ آپ کی محنت سے کمائی گئی رقم کی سرمایہ کاری Investment of hard earned money کیسے اور کہاں کی جائے ایک بالکل نیا قدم ہوتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اچھی طرح سے آباد دیکھنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، Parents work hard to see their children settle down لیکن ان میں سے بہت سے لوگ مالی منصوبہ بندی سے واقف نہیں ہیں۔ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی شروع کرنے میں کبھی جلدی نہیں ہوتی۔

آج کے منظر نامے میں، کسی بھی غیر متوقع واقعے اور بے مثال صورتحال Unexpected events and unprecedented situations سے بچنے کے لیے اپنے پیسے کو صحیح جگہوں پر لگانا ضروری ہے It is important to invest money in the right places۔ زیادہ تر والدین اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی تعمیر Build a bright future for children کے لیے مالیاتی منصوبہ سازوں پر انحصار کرتے ہیں۔

ہر والدین کا اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین زندگی کو یقینی بنانے کا خیال کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ضروری انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں بہترین ہوں چاہے وہ اعلیٰ تعلیم ہو، شادی ہو یا نیا گھر خریدنا۔ تاہم، محض خیال رکھنا کافی نہیں ہے۔ ہمارے خیالات کو عملی ایکشن پلان میں تبدیل ہونا چاہیے۔

جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بچوں کو تحفہ دینا زیادہ تر خاندانوں میں بہت سے مواقع پر ایک روایتی عمل ہے۔ والدین کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے انہیں مالی تحفظ فراہم کریں۔ اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جب کہ کچھ انتظامات لازمی ہیں۔

والدین وصیت کو تیار رکھیں:Parents keep the will ready

دولت کی تخلیق کلید ہے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دولت کو بغیر کسی پیچیدگی کے اپنے قانونی ورثاء کو منتقل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہر ایک کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسی کے تحت وصیت لکھیں۔ وصیت ایک قانونی دستاویز ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد دولت کس کو منتقل کی جانی چاہیے۔ زیادہ تر لوگ وصیت میں اپنی شریک حیات اور بچوں کے نام بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کچھ جائیدادیں مختص کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ وصیت لکھ کر اور اسے رجسٹر کر کے آپ خاندان کے افراد کے درمیان مستقبل میں ہونے والے جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پہلا مالی تحفہ جو کوئی اپنے بچے کو دے سکتا ہے وہ وصیت ہے۔

صحت کا بیمہ:Health insurance

یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی مکمل فیملی فلوٹر ہیلتھ انشورنس پالیسی لے لیں۔ طبی اخراجات روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس کے بغیر، ان اخراجات کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ غیر متوقع بیماری کی صورت میں اچھا علاج فراہم کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ انہیں فیملی فلوٹر پالیسی سے ان کی اپنی ذاتی پالیسی میں تبدیل کریں جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچ جائیں۔ اگر پالیسی کم عمری میں لی جاتی ہے تو کسی طبی معائنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مالیاتی فیصلہ سازی میں بچوں کو شامل کریں:Involve children in financial decision making

مالی فیصلے لینے کے دوران، والدین کے لیے یہ ایک اچھا خیال ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بارے میں بات کریں کہ ان کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے۔ یہ انہیں مالی معاملات میں اپنے لیے سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ذاتی مالیاتی منصوبوں کو کس طرح تیار کیا جانا چاہئے؟ وہ تمام فوائد کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ مالی منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ اپنے اثاثوں اور واجبات کو جاننا ان کے لیے ایک اضافی فائدہ ہوگا۔ چونکہ وہ ان سب باتوں سے واقف ہیں جب کچھ غیر متوقع ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالی معاملات میں بچوں کو شراکت دار بنانے سے انہیں اصل صورتحال کا بخوبی علم ہو جائے گا۔

بچوں کو قرض سے پاک زندگی فراہم کریں: Provide children with a debt free life

قرض ایک ذمہ داری ہے۔ اسے بچوں میں منتقل نہیں کیا جانا چاہئے۔ اس سے ان کی ترقی میں رکاوٹ آئے گی۔ جب بھی نیا قرض لیا جائے تو اس کی ادائیگی کے لیے بیک اپ پلان ہونا چاہیے۔ اس کے لیے رقم مختص کرنے یا لون کور ٹرم پالیسی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انشورنس پالیسیاں کسی پر واجب الادا تمام قرضوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ جب قرض لیا جائے تو اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی استطاعت سے زیادہ قرض لینا درست نہیں۔ جب آپ بچوں کو قرض کے بوجھ کے بغیر دیکھیں گے تو وہ آپ کی دولت کو کئی گنا بڑھانے کی کوشش کریں گے۔

ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں پر انحصار کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کی زندگی کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے منصوبے بنائے جائیں۔ اس کے لیے مناسب سرمایہ کاری کی جانی چاہیے۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سرمایہ کاری کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ تبھی وہ تیزی سے مالی آزادی حاصل کر سکیں گے۔

مالی تحفظ:Financial security

ایسی صورت میں جب لوگ اپنی زندگیوں کا بیمہ نہیں کرواتے، ان کے زیر کفالت افراد کے عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لائف انشورنس پالیسیاں اہم ہیں۔ ایک شخص بغیر کسی پریشانی کے خاندان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے ان دنوں وہ کما رہا تھا۔ لیکن، بدقسمتی سے، کسی غیر متوقع واقعہ کی صورت میں، سب کچھ الٹ جائے گا۔ اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے، کسی بھی شخص کو معقول رقم کے لیے ٹرم انشورنس لینے کی ضرورت ہے۔ اس سے بچے کی تعلیم اور دیگر ضروریات کو بغیر کسی پریشانی کے یقینی بنائےگا۔