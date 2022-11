سرینگر: کشمیر کے معروف صوفی فنکار استاد مشتاق احمد سازنواز نے آج دوپہر ڈھائی بجے مختصر علالت کے بعد اپنی رہائش گاہ صفاکدل سرینگر میںانتقال کر گئے۔ وہ 60 برس کے تھے۔Ustaad Mushtaq Ahmad Saznawaz Is No More

مرحوم کشمیر کے نامور موسیقار استاد مرحوم غلام محمد سازنواز کے بیٹے تھے۔ مشتاق احمد نے سنہ 2000 میں نئی دہلی کے میوزک آڈیشن بورڈ کے ذریعے صوفیانہ موسیقی کے شعبے میں اے پلس گریڈ حاصل کیا۔ کسشمیر کے ادبی و ثقافتی اور مختلف شخصیات نے مرحوم کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا۔

