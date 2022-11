سرینگر:محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق 11 نومبر تک وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری جبکہ میدانی بارشوں کے امکانات ظاہر کئے گئے ہیں۔MeT Predicts Another Spell Of Rain Snowfall In Kashmir



محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ 11 نومبر کی سپہر تک بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری ہوسکتی یے جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ جبکہ 12 سے 16 نومبر تک موسم جزوی طور آبر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔



محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق 10 اور 11 نومبر کی بنیادی طور زوجیلا ،جموں سرینگر قومی شاہراہ اور لہیہ منالی روڈ پر ٹریفک کے نقل وحرکت پر عارضی طور خلل پڑ سکتا ہے۔Traffic Update in KASHMIR highways



ادھر بدھ کو بارشوں اور برفباری کے نتیجے میں درجہ حرارت می کمی کے باعث سردی میں اضافہ ہوا ہے۔سرینگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.4 ڈگری سیلشیس درج کیا گیا یے جبکہ ساحتی مقام پہلگام میں 1.6 ڈگری اور گلمرگ میں منفی 2.6 ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا۔وہیں قاض گنڈ میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری اور4.1 ڈگری سیلشیس رہا۔Cold wave In kashmir



ادھر جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا ۔بانہال میں 4.2 ،کٹرا میں 12.6 ڈگری جبکہ بھدرواہ میں شبانہ درجرارت 5.4 ڈگری سیلشیس تھا۔



