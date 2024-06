شوگر کنٹرول کرنا ہے تو ایک بار یہ نسخہ آزما کر دیکھیں - Diabetes will be controlled in just 2 rupees

ETV Bharat / health

شوگر کنٹرول کرنا ہے تو ایک بار یہ نسخہ آزما کر دیکھیں - Diabetes will be controlled in just 2 rupees

Jun 7, 2024

ذیابطیس پر قابو پانے میں ہری مرچ کا اہم کردار ( (ETV Bharat) )

حیدرآباد: ہری مرچ صدیوں سے ہندوستانی کھانوں میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ کوئی بھی ہندوستانی کھانا مرچ کے بغیر ادھورا ہے۔ تاہم بہت سے لوگ اس کے مزے دار ہونے کی وجہ سے اسے کھانا پسند نہیں کرتے، جب کہ کچھ لوگوں کو ہری مرچ کا تڑکا پسند ہے۔ ہری مرچیں، جو کھانے کا ذائقہ بڑھاتی ہیں، وٹامنز اور منرلز سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہی نہیں سبز مرچ بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ذیابیطس ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے جسم کا شوگر لیول کافی بڑھ جاتا ہے۔ جدید دور میں ہر عمر کے لوگ ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ تاہم اسے ادویات اور صحت مند طرز زندگی کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کی مناسب عادات سے بھی بلڈ شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں ہری مرچ کا استعمال فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہری مرچ ذیابیطس کی دوائیوں سے بہت سستی ہے۔ آپ کو بازار میں بہ آسانی مل جاتی ہیں۔ ہری مرچ ذیابیطس میں فائدہ مند ہے ۔ہری مرچ کا استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ روزانہ ایک مرچ باقاعدگی سے کھانے سے بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض اگر اپنی خوراک میں ہری مرچیں شامل کریں تو وہ ہائی بلڈ شوگر سے بچ سکتے ہیں۔ مزید پڑھیں:مرد و خواتین کو اس پرائیوٹ مسئلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں - Dysuria ذیابیطس میں ہری مرچ کا استعمال کیسے کریں: ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے آپ ہری مرچ کو کئی طریقوں سے کھا سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم سبزیوں میں ہری مرچ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہری مرچیں کئی قسم کی چٹنیوں اور پکوانوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہری مرچ کا پانی تیار کر کے پی سکتے ہیں۔ ہری مرچ کا پانی بنانے کے لیے رات کو 1 گلاس پانی میں کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈالیں اور صبح دانت برش کرنے سے پہلے اس پانی کو پی لیں۔ اس سے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ نوٹ: یہاں آپ کو دی گئی صحت سے متعلق تمام معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن، بہتر ہوگا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔