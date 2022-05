سرینگر: وبائی بیماری کورونا وائرس کے بعد وادی کشمیر میں کینسر کے مریضوں کی تعداد اضافہ دیکھا جارہا ہے، جن میں زیادہ تر مریضوں کو لبلبے، معدے، پھیپھڑوں اور پستان کے کینسر میں مبتلا پایا جارہا ہے۔ صورہ میڈکل انسٹی ٹیوٹ کے ریجنل کینسر سنٹر کے مطابق سال 2022 کے ابتدائی تین ماہ کے دوران ایک ہزار ایک سو سرطان کے نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے۔ کرونا وبا کے دوران جموں و کشمیر میں سال 2021 کے دوران سرطان کی بیماری میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ درج کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2020 میں کینسر کے 3840 معمالات سامنے آئے، لیکن 2021 کے دوران یہ تعداد بڑھ کر 4300 جا پہنچی ہے Increase in the number of cancer patients in Kashmir Valley۔

ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا کے خوف کی وجہ سے مریض بہت کم اہستپالوں کا رخ کر رہے تھے لیکن اب کورونا وائرس کی لہر کمزور پڑنے کے ساتھ ہی کینسر کے مریض علاج ومعالجہ کے لیے آرہے ہیں۔

ایسوسیٹ پروفیسر، شعبہ آن کالوجی، سکمز صورہ کے ڈاکٹر شق القمر وانی نے بتایا کہ سگریٹ، تمباکو نوشی، ناقص غذا، جسمانی طور متحرک نہ رہنا اور دیگر چیزوں کی وجہ سے مردوں میں پھپھٹروں کا کینسر زیادہ دیکھا جارہا ہے۔ وہیں موٹاپا، متوازن غذا میں کمی اور طرز زندگی میں بدلاؤ کے باعث خواتین میں بریسٹ کینسر عام طور پایا جاتا ہے۔ وہیں پستان کا سرطان اب شادی شدہ خواتین تک ہی محدود نہیں رہا ہے بلکہ یہ بیماری اب غیر شادی شدہ جواں سال خواتین میں بھی عام ہوتی جارہی ہے۔ سال 2020-21 کے دوران سب سے زیادہ نئے کیسز بریسٹ کینسر کے سامنے آئے ہیں جس کے بعد پھپھڑوں کا سرطان سر فہرست رہا ہے. Cancer Cases on The Rise in Kashmir





ڈاکٹر شق القمر وانی Dr. Shaqul Qamar Wani نے بتایا کہ مہلک مرض اس وقت ابھرتا ہے جب عام خلیات ٹیومر سیلز میں تبدیل ہوجاتے ہیں جو مراحل پر منبی عمل ہوتا ہے۔ جس کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں، جیسے الٹرا وائلٹ ریڈی ایشن، تمباکو نوشی، الکحل اور دیگر استعمال کیمیائی اثرات، جینیاتی خطرے والے عوامل، تناؤ اور مخصوص وائرسز یا بیکٹریا۔ وہیں کینسر کا امکان عمر بڑھنے کے ساتھ بڑھ جاتا ہے کیونکہ عمر بڑھنے سے مخصوص کینسر کا شکار بنانے والے عناصر سے متاثر ہونے کا امکان بھی بڑھتا ہے۔





سرکار اعداد وشمار کے مطابق جموں وکشمیر میں سال 2019 میں کینسر کے مریضوں کی تعداد 12 ہزار 675 تھی،سال 2020 یہ تعداد بڑھ کر 13 ہزار 13 جا پہنچی، جب کہ اس وقت کینسر سے جوج رہے مریضوں کی تعداد 39 ہزار 41 ہے۔