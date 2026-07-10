حیدرآباد ای چیمپئنز نے کوالیفائر 2 میں کریم نگر ڈائمنڈس کو شکست دی، فائنل میں رسائی
اتوار کو ہونے والا فائنل مقابلہ حیدرآباد ای چیمپئنز اور انویتا کھمم ایسس کے درمیان کھیلا جائے گا۔
Published : July 10, 2026 at 10:41 PM IST
حدرآباد: حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز نے جمعہ کو کوالیفائر 2 میں کریم نگر ڈائمنڈس کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔
راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کریم نگر ڈائمنڈس نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 157 رنز بنائے۔ حیدرآباد ای چیمپئنز نے پھر بغیر کسی پریشانی کے ہدف کا تعاقب کیا۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کا غلبہ واضح تھا، ٹیم نے 27 گیندیں باقی رہتے فتح حاصل کی۔ کپتان ابھیراتھ ریڈی نے ایک بار پھر ٹیم کی قیادت کی، انہوں نے 49 گیندوں پر جارحانہ 82 رنز بنائے۔
ابھیراتھ ریڈی اور ساتھی اوپنر سائی وکاس ریڈی (31 گیندوں پر 45) نے پہلی وکٹ کے لیے 124 رنز جوڑ کر فتح کی بنیاد رکھی۔ سائی وکاس ریڈی، جنہوں نے تین چوکے اور اتنے ہی چھکے لگائے، نصف سنچری بنانے سے محروم رہے۔
ابھیرتھ نے سات چوکے اور پانچ چھکے لگائے اور سائی نے میدان کے چاروں طرف شاٹس کھیلے۔ انہوں نے مخالف ٹیم کے کمزور باؤلنگ اٹیک کو پچھاڑ دیا۔ سائی وکاس ریڈی کے پویلین لوٹنے تک، حیدرآباد ای چیمپئنز نے فائنل میں اپنی جگہ تقریباً محفوظ کر لی تھی۔
سائی کے آؤٹ ہونے کے بعد، ابھیرتھ کو وشنو ریڈی (12 گیندوں پر 25 ناٹ آؤٹ) میں ایک بہترین ساتھی ملا۔ دونوں نے ٹیم کو فتح کے قریب پہنچا دیا۔ ابھیرتھ نے اپنا کردار قابل ستائش طریقے سے نبھایا۔ تیسرے نمبر پر آنے والے وشنو اور یشویر گاڈ (4 ناٹ آؤٹ) نے میچ کو شاندار انداز میں ختم کیا۔
راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم (اپل، حیدرآباد) میں جمعہ 10 جولائی کو کھیلے گئے اس مقابلے میں کریم نگر ڈائمنڈس کی ٹیم نے مقررہ 20 اووروں میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 157 رنز کا چیلنجنگ اسکور بنایا تھا لیکن ان کا یہ اسکور حیدرآباد ای چیمپئنز کے لئے چھوٹا ثابت ہوا۔
کریم نگر کی شروعات اچھی نہیں رہی۔ کپتان تنمے اگروال صرف 10 رنز بنا کر اشون کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے۔ ستوک ریڈی (28 رنز، 21 گیندوں) اور راہول رادھیش نے پھر اننگز کو مستحکم کیا۔ مڈل آرڈر میں ایچ کے سمہا نے ذمہ داری سے کھیلتے ہوئے 31 گیندوں پر 38 رنز بنائے جس میں دو شاندار چھکے بھی شامل تھے۔
شبھم شرما نے آخری اوورز میں جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 18 گیندوں پر ناقابل شکست 31 رنز بنائے جس میں ایک چوکا اور دو زبردست چھکے شامل تھے۔ نارائن تیجا نے نو رنز بنائے جبکہ چندن ساہنی نے سات رنز بنائے۔
اجے، اشون، اور پرناو کی عمدہ گیند بازی
حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے، اجے دیو گوڈ نے شاندار گیند بازی کی، انہوں نے چار اوور میں صرف 24 رنز دے کر دو اہم وکٹیں حاصل کیں۔ شانمکھا اشون نے چار اوور میں صرف 22 رن دے کر دو وکٹ لئے۔ پرناو ورما نے 32 رنز کے عوض دو وکٹیں حاصل کیں۔ اکھل راٹھوڑ نے بھی ایک وکٹ حاصل کی۔
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