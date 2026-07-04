ٹی جی 20 لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کی فتوحات کا سلسلہ جاری، کریم نگر ڈائمنڈس کو دی شکست
کریم نگر نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے 20 اوور میں 6 وکٹ پر 186 رنز بنائے۔
Published : July 4, 2026 at 10:56 PM IST
حیدرآباد: حیدرآباد ای چیمپئنز نے ایک بار پھر شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پیش کرتے ہوئے کریم نگر ڈائمنڈس کو سات وکٹوں سے شکست دی اور ہفتہ کو حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمامٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں مسلسل چھٹی جیت درج کی۔
حیدرآباد ای چیمپئنز، جنہوں نے پہلے ہی پلے آف میں جگہ حاصل کر لی ہے، اب تک ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست ہیں۔ وہ اپنا آخری لیگ میچ انوراگ نلگنڈہ نائٹس کے خلاف پیر 6 جولائی کو یہاں راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلیں گے۔
ہفتہ کے میچ میں، کریم نگر ڈائمنڈس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنے 20 اووروں میں 6 وکٹ پر 186 رنز کا چیلنج دیا۔ حیدرآباد ای چیمپیئنز نے اس کے بعد وشنو ریڈی (42 گیندوں پر 65 ناٹ آؤٹ) کی جارحانہ نصف سنچری کی بدولت ایک آرام دہ فتح حاصل کی۔ ٹیم نے ہدف 11 گیندیں باقی رہ کر حاصل کر لیا۔
کریم نگر نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے 20 اوور میں 6 وکٹ پر 186 رنز بنائے۔ چندن ساہنی نے 55 گیندوں پر 90 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کی قیادت کی۔
نارائن تیجا نے 29 گیندوں پر 45 رنز بنائے۔ ہریش ٹھاکر نے 20 اور راہول رادھیش نے 15 رنز بنائے۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے اکھل راٹھوڑ نے دو وکٹ لیے۔ اجے دیو گاڑ اور دیو مہتا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
قبل ازیں حیدرآباد ای چیمپئنز نے کپتان ابھیراتھ ریڈی کی سنچری کی بدولت یکم جولائی کو ٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں ورنگل واریئرس کو چھ وکٹوں سے شکست دی تھی۔ یہ ان کی مسلسل پانچویں فتح تھی۔ اس جیت کے ساتھ ہی ٹیم نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کرلیاتھا۔