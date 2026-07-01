TG20: حیدرآباد ای چیمپئنز پلے آف میں پہنچ گئے؛ کپتان ابھیرتھ کی سنچری سے ورنگل واریئرس کو چھ وکٹوں سے شکست دی
حیدرآباد ای چیمپئنز TG20 لیگ پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی، ٹیم نے لگاتار پانچویں فتح حاصل کی ہے۔
Published : July 1, 2026 at 8:36 PM IST
حیدرآباد: کپتان ابھیرتھ ریڈی کی سنچری کی بدولت حیدرآباد ای چیمپئنز نے بدھ کو ٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں ورنگل واریئرس کو چھ وکٹوں سے شکست دی۔ یہ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹورنامنٹ میں ای-چیمپیئنز کی لگاتار پانچویں جیت ہے، جس نے پلے آف میں اپنی جگہ محفوظ کر لی ہے۔ کپتان ابھیرتھ کو 'پلیئر آف دی میچ' قرار دیا گیا۔
شہر کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں منعقدہ گروپ مرحلے کے میچ میں، حیدرآباد ای چیمپئنز نے 174 رنز کے ہدف کا تعاقب صرف 15.3 اوور میں کر لیا۔ کپتان ابھیرتھ نے ایک بار پھر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 43 گیندوں پر سات چوکوں اور نو چھکوں کی مدد سے ناقابل شکست 101 رنز بنائے۔ ان کی شاندار پرفارمنس نے شو چرا لیا۔
انھوں نے شروع سے ہی جارحانہ انداز میں بلے بازی کی، واریرس کے گیند بازوں پر حاوی رہے، اور حیدرآباد ای چیمپئنز کو فتح کی طرف لے جانے کے بعد ہی پویلین واپس لوٹے۔
انہیں گڈوگو گنیش کا شاندار تعاون حاصل ہوا، جنہوں نے نصف سنچری (31 گیندوں پر 50 رنز) بھی بنائے۔ گنیش نے پانچ چھکے اور ایک چوکا مارا، ورنگل واریرس کے گیند بازوں کو بیک فٹ پر مجبور کیا۔
چوکوں اور چھکوں کی بوچھاڑ نے اسٹیڈیم میں موجود ہجوم میں جوش بھر دیا۔ تماشائیوں نے ہر باؤنڈری اور چھکے کے ساتھ خوب داد دی۔ ورنگل واریئرز کے لیے سلمان خان، پی کرانتھی اور ایس کلکرنی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل، حیدرآباد ای چیمپئنز کے گیند بازوں نے آل راؤنڈ کارکردگی پیش کرتے ہوئے ورنگل واریئرز کو 9 وکٹ پر 173 رنز تک محدود کر دیا۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے اجے دیو گور نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 27 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں۔
اپنی مسلسل پانچویں فتح کے ساتھ، حیدرآباد ای چیمپئنز نے ٹی جی ٹوئنٹی پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔
ای چیمپئنز کے گروپ مرحلے میں مزید دو میچز باقی ہیں۔
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