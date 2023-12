Wife Protest in Front of Husband House at Hyderabad : ప్రభుత్వ ఉద్యోగినని మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకొని, గృహ హింసకు(Domestic Violence) పాల్పడిన భర్త ఇంటి ముందు భార్య ధర్నాకు దిగిన ఘటన వారాసిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి బాపూజీ నగర్​లో చోటుచేసుకుంది. ఈ మేరకు వారాసిగూడ పోలీస్ స్టేషన్​లో బాధితురాలు పవిత్ర ఫిర్యాదు చేసింది. తనకు న్యాయం జరిగే వరకూ ఇంటి ముందు నుంచి వెళ్లే ప్రసక్తే లేదని తన కూతురుతో కలిసి నిరసనకు దిగింది.

Wife Protest Against Her Husband at His Home : పెళ్లి చేసుకున్న రెండు నెలల నుంచి తన భర్త, అత్తమామలు, ఆడపడుచులు గృహహింసకు పాల్పడడం, అదనపు కట్నం కోసం వేధించటం మొదలు పెట్టారని తెలిపింది. అంతేకాకుండా తన అమ్మకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి తనకు కూడా ఆడ పిల్లలే పుడతారని, ఒక పాప పుట్టిన తరువాత బలవంతంగా రెండు అబార్షన్​లు చేయించారని వాపోయింది. తాము బీసీ వర్గానికి చెందినప్పటికీ తన మామ దొంగ సర్టిఫికెట్​తో(Fake Certificate) ఎస్సీ కోటాలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేశారని ఆరోపించారు. పెళ్లి సమయంలో రూ.10 లక్షల కట్నం, 40 తులాల బంగారం, 2 కిలోల వెండి ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. తనకు న్యాయం జరిగే వరకు భర్త ఇంటి ముందు నుంచి జరిగేది లేదని స్పష్టం చేసింది.