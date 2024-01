Nagarjuna Sagar Water Issue in Andhra Pradesh and Telangana : నాగార్జున సాగర్ కుడి కాల్వ నుంచి ఐదు టీఎంసీల నీటిని తీసుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్​కు కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు అనుమతి ఇచ్చింది. గత అక్టోబర్​లో ఏపీకి అనుమతించిన 45 టీఎంసీల కోటా నుంచే ఐదు టీఎంసీలను ఇస్తున్నట్లు తెలిపింది. రెండు రాష్ట్రాల ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్​లను సంప్రదించిన తర్వాత కేఆర్ఎంబీ నీటి విడుదల(KRMB Water Released) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఇవ్వాల్సిన నిధుల విషయమై చర్చించేందుకు కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు ఈ నెల 12వ తేదీన ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ విధానంలో సమావేశం జరగనుంది.

Financial Division of Krishna River Management : 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బోర్డు బడ్జెట్​ను రూ.23.5 కోట్లుగా ఖరారు చేశారు. అందులో వేతనాల కోసం చెల్లించాల్సిన మొత్తం రూ.12.7 కోట్లుగా ఉంది. అంటే నెలకు రూ.కోటికి పైగా వేతనాల కోసం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం బోర్డు వద్ద కేవలం రూ.22 లక్షలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ మొత్తంతో జనవరి నెల వేతనాలను చెల్లించే పరిస్థితి లేదని కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు తెలిపింది. బోర్డుకు సకాలంలో నిధులు చెల్లించే అంశంపై 12వ తేదీన జరగనున్న సమావేశం(KRMB Next Meeting)లో చర్చించాలని ఎజెండాలో పొందుపరిచారు.