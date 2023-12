Different Types Of Healthy Tiffins With Millets In Hyderabad : స్వచ్ఛమైన మనసుతో మంచి చేయాలనే ఆలోచన బలంగా ఉంటే అందుకు విశ్వం సహకరిస్తుంది అంటారు. కమల్ వద్వాని విషయంలో అది అక్షరాలా నిజమని చెప్పవచ్చు. కమల్ గద్వాని తల్లిదండ్రులు భారతీయులే. ఆయన 16వ ఏట తల్లిదండ్రులు అమెరికాకు వలస వెళ్లారు. వారితో పాటు అక్కడికి వెళ్లిన ఆయన కొన్నాళ్లకు స్వదేశానికి తిరిగివచ్చారు. ఇక్కడ పాఠశాల, కళాశాలలకి వెళ్లే విద్యార్థులు బయట దొరికే రకరకాల ఆహారం తిని ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటూ స్థూలకాయులవుతున్నట్లు గమనించిన ఆయన వారికోసం పోషకాలతో కూడిన ఆహారాన్ని విక్రయించాలని సంకల్పించారు.