How To Get International Driving Licence : మీరు ఫ్యామిలీతో కలిసి విదేశాలకు వెళ్తున్నారా? ఫారిన్​లో ఉన్న అందమైన ప్రదేశాలను సొంతంగా కారు డ్రైవ్​ చేస్తూ చూడాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు తప్పనిసరిగా ఇంటర్నేషనల్​ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాల్సిందే.

మీకు ఇంటర్నేషనల్​ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంటే, విదేశాల్లో కూడా కారును అద్దెకు తీసుకుని ఫ్యామిలీతో కలిసి, మీకు నచ్చిన ప్రదేశాలను చుట్టిరావచ్చు. అంతేకాదు ఇది విదేశాల్లో మీకు ఒక గుర్తింపు కార్డుగానూ పనిచేస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఇంటర్నేషనల్​ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం ఎక్కడ, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఫీజు ఎంత ఉంటుంది? తదితర పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

How To Apply For International Driving Licence?

ఇంటర్నేషనల్​ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ కోసం అప్లై చేయాలంటే, మీకు స్వదేశంలో చెల్లుబాటు అయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కచ్చితంగా ఉండాలి. అలాగే కనీసం 18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. అయితే ఈ కనీస వయస్సు అనేది వివిధ దేశాలను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది.

parivaahan.gov.in వెబ్​సైట్​ ప్రకారం, ఇంటర్నేషనల్​ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలని అనుకునేవారు, తాము ఉంటున్న ఏరియాలోని ఆర్​టీఓ కార్యాలయానికి దరఖాస్తులు పంపాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రభుత్వ వెబ్​సైట్​ parivaahan.gov.in నుంచి ఫారం-4Aను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.

లేదా ఆర్​టీఓ ఆఫీస్ నుంచి ఫారమ్​-4Aను తీసుకోవాలి.

ఈ ఫారమ్​-4Aలో మీ వివరాలు నమోదు చేసి, దానికి మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కాపీని జత చేయాలి.

ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ నుంచి ఫారం-1ఏ కింద చెల్లుబాటు అయ్యే మెడికల్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాలి.

మీ పాస్​పోర్ట్, వీసా కాపీలను, ఫ్లైట్ టికెట్​లను కూడా జతచేయాలి.

నాలుగు పాస్​పోర్ట్ సైజు ఫొటోలను అప్లికేషన్​కు జత చేయాలి.

అలాగే అప్లికేషన్ ఫీజుగా రూ.1000 చెల్లించాలి.

ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వల్ల కలిగే లాభాలు

అంతర్జాతీయ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ ఓ ఏడాదిపాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది. కావాలంటే, తరువాత దానిని రెన్యువల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏమిటంటే?

విదేశాల్లో మీకు ఒక గుర్తింపు కార్డుగా ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ పర్మిట్​ పనిచేస్తుంది.

విదేశాల్లో కారును అద్దెకు తీసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దీని వల్ల చాలా డబ్బులు ఆదా అవుతాయి.

(విదేశాల్లో కారును అద్దెకు ఇచ్చే పలు ఏజెన్సీలు ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ను​ తప్పనిసరి చేశాయి.)

విదేశీ ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకోవడానికి కూడా ఈ ఇంటర్నేషనల్​ డ్రైవింగ్ పర్మిట్​ అవసరం అవుతుంది.

