2028 Los Angeles Olympics Cricket : ఒలింపిక్స్లో క్రికెట్ వచ్చేసింది.. మరో 4 క్రీడలకు కూడా చోటు
Published: 11 minutes ago
2028 Los Angeles Olympics Cricket : ఒలింపిక్స్లో క్రికెట్ వచ్చేసింది.. మరో 4 క్రీడలకు కూడా చోటు
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2028 Los Angeles Olympics Cricket : నాలుగేళ్లకు ఒకసారి జరిగే విశ్వ క్రీడా సంబరం ఒలింపిక్స్. ఈ మెగా టోర్నీ అంటే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు, ఆసక్తి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా భారత అథ్లెట్లు ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీ బరిలో దిగుతుంటే.. ఫ్యాన్స్ కళ్లన్నీ వారిపైనే ఉంటాయి. అలాంటి ఈ క్రీడల్లో క్రికెట్ చేర్చబోతున్నట్లు రెండు మూడు రోజుల కిందట అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్స్ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది. తాజాగా ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ముంబయిలో జరిగిన తాజా సమావేశంలో.. ఒలింపిక్స్లో క్రికెట్కు చోటు కల్పిస్తూ ఒలింపిక్ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది. క్రికెట్ సహా 5 కొత్త క్రీడలకు చోటు కల్పించినట్లు పేర్కొంది. దీంతో 2028 లాస్ఏంజిలెస్ ఒలింపిక్స్లో(2028 Los Angeles Olympics) టీ20 టోర్నీ నిర్వహించనున్నారు.
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#WATCH | IOC approves proposal to include Cricket and four other new games in the 2028 Los Angeles games— ANI (@ANI) October 16, 2023
Two IOC members opposed it and one abstained from voting
The International Olympic Committee (IOC) in Mumbai during its voting session to include five new games including… pic.twitter.com/btfcU0tIkN