'మహేశ్ బాబు'కు అవార్డు ఇద్దామనుకుంటున్నా- నా ఫెవరెట్ హీరో అతడే : బాలకృష్ణ
Published: 59 minutes ago
'మహేశ్ బాబు'కు అవార్డు ఇద్దామనుకుంటున్నా- నా ఫెవరెట్ హీరో అతడే : బాలకృష్ణ
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Balakrishna Mahesh Babu : నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్గా 'అన్స్టాపబుల్ సీజన్ 3' టాక్ షో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది. ఈ సీజన్లో మూడో ఎపిసోడ్లో సీనియర్ హీరోయిన్లు సుహాసిని, శ్రియా శరణ్, డైరెక్టర్లు హరీశ్ శంకర్, జయంత్ పరంజీ గెస్ట్లుగా వచ్చి సందడి చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఎపిసోడ్ ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక 'ఆహా'లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఈ ఎపిసోడ్లో పలు ఇంట్రెస్టింగ్ సన్నివేశాలు జరిగాయి. ఆ వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఈ ఎపిసోడ్లో పాల్గొన్న గెస్ట్లతో బాలకృష్ణ సరదాగా ముచ్చటిస్తూ వారితో ఆడిపాడారు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ శ్రియాతో కలిసి స్టెప్పులేయడం ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా నిలిచింది. కాగా, వారితో మాట్లాడుతుండగా ఓ సందర్భంలో అవార్డుల ప్రస్తావన వచ్చింది. అప్పుడు బాలయ్య 'నేను అవార్డును నా అభిమాన హీరో మహేశ్ బాబుకు ఇద్దాం అనుకుంటున్నా' అని అన్నారు. అంతే ఈ వీడియో క్లిప్పును సూపర్స్టార్ ఫ్యాన్స్ తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో మహేశ్ బాబు ఫ్యాన్స్ నెట్టింట సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక 'జీవితంలో భర్త తన భార్యకు కచ్చితంగా ఐ లవ్ యూ చెప్పాలి' అని డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ అనగా దానికి బాలయ్య ఆయన శైలిలో రిప్లై ఇచ్చారు. 'నా ఎల్డర్ బ్రదర్ రానా దగ్గుబాటి నాతో ఐ లవ్ యూ చెప్పించేశాడు' అని బాలకృష్ణ సమాధానమిచ్చారు. అయితే 'రానా' రిస్క్ చేశారంటూ హరీశ్ శంకర్ సరదాగా అన్నారు.
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Ustaad Bhagat Singh Update : దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ ప్రస్తుతం 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ గురించి హరీశ్ శంకర్ను షో లో బాలయ్య అడిగారు. 'ఏంటి హాలీడేస్ ఉన్నాయా ఫ్రీ గా ఉన్నావ్' అని అన్నారు. 'ఈ గ్యాప్ వెకేషన్ మాత్రమే, సినిమా రిలీజైతే సెన్సేషనే' అని హరీశ్ శంకర్ రిప్లై ఇచ్చారు.
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