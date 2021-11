తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్​ఐఏ(NIA raids in Telugu states) అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ, ఏపీలో 14 చోట్ల ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్‌లోని మాజీ మావోయిస్టుల ఇళ్ల (NIA raids in ex Naxalites house)లో తెల్లవారుజాము 5 గంటల నుంచే సోదాలు చేశారు. నాగోల్‌లోని రవిశర్మ, అనురాధతో పాటు అమరుల బంధు మిత్రుల సంఘం నాయకురాలు భవానీ ఇళ్లల్లో సోదాలు చేస్తున్నారు. మావోయిస్టులతో సంబంధాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఆర్కే జీవిత చరిత్రపై పుస్తకం (Maoist RK Book) ప్రచురించే విషయంలోనూ వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు.

ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా ఆలకూరపాడులోని విరసం నేత కల్యాణ్‌రావు ఇంట్లో ఎన్​ఐఏ (NIA raids in AP) బృందం సోదాలు చేస్తోంది. విశాఖ అరిలోవలోని శ్రీనివాసరావు, అన్నపూర్ణ ఇళ్లలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.